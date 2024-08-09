參拜三清總道院 賴清德籲全國宮廟代表：不要被對岸「拐」去招待

總統賴清德籲全國宮廟代表不要被對岸「拐」去招待。 （記者張軒哲攝）

2024/08/09 13:49

〔記者張軒哲／台中報導〕總統賴清德今日上午前往台中海線大廟台灣道教總廟無極三清總道院參香祈福，賴清德致詞說，今日全國許多宮廟代表到場，他呼籲大家不要被「拐」去，對岸如果說要請客，大家要說不用、自己出錢，兩岸宗教交流自己出錢，不要被招待，不然影響台灣國家安全，他很坦白告訴大家此事，也拜託大家要團結一致。

賴清德今日在立委蔡其昌、何欣純與三清總道院主委鄭銘輝、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人陪同下參拜，賴清德先與廟方人員逐一合照後，隨後參拜並致詞。

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他也稱讚三清總道院在信眾齊心協力之下，廟務昌隆，香火鼎盛。

賴清德接著話鋒一轉，他先說接下來話要講比較重，連問大家三次「好不好？」現場民眾也爽快回應「好」。賴清德說，說大家都知道近年中國併吞台灣的企圖心，台灣海峽有中共機軍艦威脅，大家都可從媒體看到，中國以統治、滲透、吸收台灣人民，更喜歡透過宗教交流，台灣人免費去中國玩。台灣人民善良，到對岸接受招待，不聽對方話又不好意思，這些對台灣國家安全影響很大，他問「大家是否贊成此說法？」也博得台下民眾熱烈掌聲回應。

賴清德表示，他當總統有在拜拜，但中國共產主義是無神論，台灣是民主國家才有宗教信仰，他站在國家安全和守護宗教自由立場，誠懇拜託大家共同守護台灣，團結一致。

賴清德參拜三清總道院，與廟方人員逐一合照。 （記者張軒哲攝）

總統賴清德籲全國宮廟代表不要被對岸「拐」去招待。 （記者張軒哲攝）

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