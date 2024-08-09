昔曾為京華城招標一事發言 葛樹人今稱「沒印象」

民眾黨主席柯文哲近來涉入京華城容積獎勵案爭議。（資料照）

2024/08/09 13:41

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與威京關係盤根錯節？柯文哲智庫監事葛樹人被爆是中工獨董

認了是中工獨董 葛樹人：絕未介入京華城一案

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柯文哲與威京集團關係盤根錯節？民眾黨盼外界勿胡亂臆測

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近來涉入京華城容積獎勵案爭議。媒體報導柯文哲擔任法人代表的「台灣新故鄉智庫協會」監事葛樹人，同時也是威京集團旗下中華工程的獨立董事，且葛還是柯文哲競選總統時的國政顧問，顯示柯文哲與威京集團的關係可謂盤根錯節；葛樹人今強調沒有介入京華城一案，但根據過往報導葛樹人曾多次為京華城出面發聲，這與他自稱「沒有印象」的說法似乎有不小落差。

根據《鋒燦傳媒》報導，葛樹人是柯文哲擔任法人代表的「台灣新故鄉智庫協會」的監事，同時葛樹人也是中華工程的獨立董事，甚至還是柯文哲競選總統時的國政顧問，也讓人質疑柯文哲與威京集團的關係。

針對外界質疑葛樹人今接受訪問時強調，自己沒有介入京華城一案，並指雖然是同一個集團，但兩邊各有團隊，他不方便、也不想去介入。對於傳聞他在2018、2019年公開說明京華城一案，他則沒有印象。

京華城為台北市東區地標建築，最早在2018年宣布開價380億元出售，並於同年12月12日首度招標。後續卻因無人投標、無有效標單投入等原因，多次以流標收場。據本報報導，2018年8月16日時，京華城再度舉辦招標說明會，當時葛樹人以中華工程獨立董事身分向媒體說明，當時他說：「京華城將以底價380億招標，中國、香港、新加坡皆有開發商展現投標興趣。」

後續京華城流標3次，最終被威京集團旗下中石化轉投資的鼎越開發以372億1萬元標下，當時遭到外界質疑左手賣右手，葛樹人在2019年又以中工獨董身份對外澄清，強調中石化不是要炒房。

葛樹人今日強調，他沒有介入京華城一案，並強調「雖然是同一個集團，但兩邊各有團隊」。但過去在京華城拍賣過程中，葛樹人曾多次出面發聲，這與他自稱「沒有印象」的說法似乎大相逕庭。（資料照）

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