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盧秀燕選黨主席？ 黃暐瀚：目前陷入兩難

台中市長盧秀燕。（資料照）

台中市長盧秀燕。（資料照）

2024/08/09 14:12

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席將於明年5月改選，台中市長盧秀燕目前雖尚未表態，但被許多人點名是有力的人選。對此資深媒體人黃暐瀚表示，明年如果盧秀燕願意選主席，最後當選國民黨主席的就會是盧秀燕，毫無懸念！盧秀燕到底選不選？目前陷入兩難。

黃暐瀚在臉書PO文表示，盧秀燕選主席，好處是提前掌握黨機器，坐穩2026縣市長選舉主帥，全台輔選師出有名，增加各地影響力與地方連結，等同提前暖身2028，更有基礎，更有準備，簡單說，如果選主席，那就是「25、26、28」3年計畫，包套，綁在一起，衝總統大位。

盧秀燕選主席壞處是蠟燭兩頭燒，台中台北跑，接下黨務之後，原本不用碰觸的「路線問題」，如何兼容國民黨內深藍與本土兩派意見，如何定調未來國民黨的統獨路線等問題，將會提前被迫表態，存在「統派失望」或「台派不滿」的風險。

黃暐瀚指出，盧秀燕不選主席，好處是繼續當媽媽市長直到2026卸任為止，也就是保證未來一年半，不會有多餘消耗，也不會上第一線直接面對綠營攻擊，持盈保泰，維持目前的高聲望。

盧秀燕不選主席壞處是盧若不選主席，誰會是主席？目前難測，也許朱立倫爭取連任、或侯友宜起心動念、又張亞中堅持理念、還是戰鬥藍共推一組。誰會是下屆主席？未知。而這也等同埋下2028總統提名過程「未知」的風險，也許又會出現「拉這個、打那個」；勸進這個、民調那個的「老戲碼」，這是目前藍營內部，最多人「擔心」的狀況。

黃暐瀚直言，政治不是順遂路，不管選不選，都不容易，盧秀燕到底選不選黨主席？還未決定，遲至明年2月之前，暫時不會有答案。

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