央視因「敏感原因」不轉播羽球男雙金牌戰 林俊憲酸中國認證這1事！

台灣羽球雙打組合李洋/王齊麟今晚將與中國組合梁偉鏗/王昶爭奪金牌。（資料照，記者陳志曲攝）

2024/08/04 19:06

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣羽球男雙組合王齊麟、李洋今（4日）晚將與中國組合梁偉鏗、王昶爭奪金牌，卻傳出中國官媒《央視》疑似擔心現場出現支持台灣的標語或口號，罕見不轉播，引發熱議。對此，民進黨立委林俊憲跳出來狠酸「感謝央視官方認證『兩岸互不隸屬』！」

王齊麟和李洋在本屆奧運羽球男雙小組賽最後一戰逆轉中國組合歐烜屹、劉雨辰，以分組第一晉級8強時，全場不分國籍一同拍手齊喊「TAIWAN！」；本月2日，麟洋配在4強戰力退世界排名第2的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）和拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），當天比賽觀眾席出現一名台灣留學生舉著寫有台灣加油的海報，卻遭保安關切，甚至被一名中國男子直接搶走撕毀，畫面曝光後引發各界批評。

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疑似為了避免類似情事再次發生，預計今晚10點登場的羽球男雙金牌戰，央視罕見未直播，中國體育解說員孫寧智在微博證實，金牌戰因為「敏感原因」無訊號，轉播沒了。

對此，林俊憲今天下午在臉書發文酸：「感謝央視官方認證『兩岸互不隸屬』！畢竟若按照你們的邏輯，金牌戰有什麼不能播的呢？誰拿金牌不都是『自己人』嗎？號稱泱泱大國，結果奧運某個項目的冠軍決賽竟然直接不轉播，最好笑的是，參賽方之一還是你們國家的代表隊。一個國手最接近榮耀的時刻，直接被自己國家官方封殺了，這多麼讓人心寒啊？」

林俊憲接著說：「感謝央視提前祝福，避免轉播結果尷尬，乾脆不轉播，晚上我們一定好好幫麟洋配加油，讓『The country you know who』奪牌，才不枉費你們的用心良苦！」

3年前東京奧運，王齊麟、李洋在金牌戰以直落二擊敗「中國雙塔」劉雨辰、李俊慧，一舉拿下金牌，結果央視草草中斷頒獎典禮直播，遭不少人嘲諷。

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