基隆罷免案火藥味濃 挺樑、拆樑團體互舉牌對槓

國民黨主席朱立倫今日走訪基隆仁愛市場，力挺基隆市長謝國樑，不少挺樑、拆樑團體互舉牌對槓。（記者陳逸寬攝）

2024/08/03 17:43

〔記者羅國嘉／基隆報導〕國民黨主席朱立倫今日走訪基隆仁愛市場，力挺基隆市長謝國樑，不少挺樑團體舉牌指控「罷免團體沒品行為下限、違法跟蹤騷擾」，然而現場也出現拆樑團體舉牌說「敗家長 亂花錢 花人民納稅錢 濫權 變本加厲」等，出現濃濃火藥味。

山海公民拆樑發言人林茵茵指出，關於近來支持者自發性行為向謝國樑團隊表達意見，立場鮮明清楚，且謝國樑團隊無人表達拒絕或不舒服，又持續錄影作為話題素材，跟騷難以成立。

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林茵茵表示，謝國樑應該反思，是什麼讓民眾即使在無人號召的情況下，仍堅持要一人站出來，對抗並表達對市政的不滿。另外也有民眾舉牌「敗家市長」起因自謝國樑上任後推行的各種爭議政策，浪費公帑高達32億，至今仍未解釋清楚。

林茵茵批謝國樑，別再以站路口鞠躬哈腰的姿態親民，轉頭又聯合政黨造謠、利用媒體力量帶風向抹黑市民，如此雙面行徑令人不齒。另罷免團隊一向恪守法律，且對內高規格紀律要求，極力避免令民眾觀感不佳行事。

林茵茵進一步說，反觀固樑團隊試圖肉搜志工、查水表、圍堵看板、基隆市集會申請無法核定，且鋪天蓋地的做廣告行銷，挾優勢行政權及資源，不針對市政爭議做說明，操作政治對立及違法騷擾志工，從來無法針對市長是否適任問題及民生議題作解釋跟闡述。

針對朱立倫來基隆為謝國樑站台，基隆市議員施偉政表示，挑起對立的從來就不是民進黨，從山海公民發動罷免市長，基隆市國民黨市黨部主委為了推動政黨對立，無端指教公民團體是民進黨側翼，甚至揚言要罷免議長。然後週末邀請貴黨主席來站台，選擇在這樣的地點，難免不讓人聯想是否黨部主委吳國勝處處針對議長。

施偉政強調，其實謝國樑最應該要感謝的是公民團體，讓他從迷失走向清醒；第二要感謝基隆市議會民進黨黨團，因為民進黨認真監督市政，現在基隆有許多預算執行仍在可控範圍。最後，施偉政也向朱主席喊話，要幫謝國樑站台前，搞清楚是誰在操作對立，不要接受了假訊息，站台反而變成豬隊友。

挺梁團體舉牌指控「罷免團體沒品行為下限、違法跟蹤騷擾｣。（記者羅國嘉攝）

拆梁團體舉牌說「敗家長 亂花錢 花人民納稅錢 濫權 變本加厲」。（記者陳逸寬攝）

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