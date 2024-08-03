民進黨外交培力團訪美 重現「美德贏台灣」經典合照

民進黨外交培力訪團今（3日）返台，圓滿完成為期10天訪美外交行程。（圖由民進黨提供）

2024/08/03 16:16

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨外交培力訪團完成為期10天的訪美行程，擔任團長的民進黨副秘書長楊懿珊今（3日）表示，正如黨主席賴清德所期待，年輕人要到世界交朋友，也要持續培力更多外交人才。值得注意的是，訪團前往林肯紀念堂留影，背景為華盛頓紀念碑，重現賴清德與副總統蕭美琴於2020年的經典合照。

楊懿珊指出，透過實際面對面的參訪及拜會，能夠促進青年政治工作者更深入了解台美各項領域合作的重要性。多位美方與會者也表示，樂見此類有意義的交流，盼望未來仍有機會，持續與台灣年輕政治工作者對話。

請繼續往下閱讀...

楊懿珊說，期盼未來有更多優秀的年輕政治工作者，投入台灣外交工作，讓世界各國更了解台灣的立場與主張，如同民進黨主席賴清德所期待，台灣年輕人要到世界交朋友，也要持續培力更多的外交人才。

民進黨進一步說明，外交培力訪團營隊成員與多位美方重量級政策專家及官員，就地緣政治、國防安全、資訊安全、經貿互惠、能源轉型、教育推廣、文化交流及推動台灣國際參與等議題深入交流。

訪團並拜會美國在台協會華府總部，就近期台美在經貿、安全及公共外交等領域之強勁夥伴關係交換意見，楊懿珊代表賴清德向AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）致意。訪團也走訪華府各大智庫，邀請多位前政府官員座談，就兩岸及印太區域情勢、國際參與、半導體供應鏈安全、全社會防禦韌性及如何強化推動台美二軌外交與專家學者交換意見。

針對台美國防安全合作，訪團成員拜會美國蘭德公司（RAND）與智庫多位國防議題資深政策專家，討論台美國防安全合作；另訪問美台商會（US-Taiwan Business Council），交流強化台美經貿合作議題；訪團也前往駐紐約台北經濟文化辦事處，就在美推展台灣文化軟實力充分交換意見。

此外，訪團也利用週末與大華府地區台美人社群互動，包括與華府台灣長老教會（Taiwanese Presbyterian Church of Washington）、全美台灣同鄉會、台灣人公共事務會（FAPA）及僑務榮譽職等台美人僑界座談，團員感謝海外台灣人成功深化美國國會及民間對台支持，並向說明國內近期民主發展面臨的機遇及挑戰。

賴清德2020年出訪美國時，與蕭美琴在林肯紀念堂的合照。（圖取自賴清德臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法