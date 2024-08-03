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2間就年省千萬租金！外館自有率僅17％ 監院促加速購建

監察院審計部敦促外交部加速推動提高駐外館舍自有率，節省龐大租金開支。（資料照）

監察院審計部敦促外交部加速推動提高駐外館舍自有率，節省龐大租金開支。（資料照）

2024/08/03 14:21

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部自2003年起推動駐外館舍購建計畫，然而截至2023年底，僅完成駐紐約辦事處等10處館舍購建，且有部分館舍尚在裝修、計畫中，駐外館舍自有率僅近17%。不過，外交部自有駐外館舍一年間雖僅增加2處，租金支出卻已節省近1700萬元。對此，審計部敦促外交部加速推動提高自有率，節省龐大租金開支。

監察院審計部近日公告總決算審核報告，其中外交部自2003年2月起推動之駐外館舍購建計畫被列為重大審核意見項目。審計部表示，外交部已推動該計畫逾20年，然而截至2023年底，外館自有率卻仍僅有16.96%，已完成駐紐約辦事處、駐歐盟代表處等10處館舍購建。

審計部指出，截至2023年底，外交部自有駐外館舍合計19處，總駐外館舍及館長職務宿舍租金支出為10億3007萬元，較2022年自有館舍增加2處，租金減少1698萬元。館舍自有率自15.32%提升至16.96%。

審核報告意見顯示，外交部宜協助駐處審慎檢討規劃購置駐外館舍契機及相關推動模式，加速推動駐外館舍購建計畫，以有效提升館舍自有率，節省龐大租金開支，有效發揮財務效益。

外交部對此則表示，該計畫近3年受全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及疫後高通膨等不可抗力因素影響，但仍努力完成駐舊金山辦事處、駐義大利代表處等新館舍購置案，也正推動駐雪梨館舍、駐休士頓、丹佛及波士頓辦事處購置案。

外交部強調，將持續與駐外館處掌握各地房市動態，協助克服執行困難，審慎規劃購置館舍契機，發揮整體外交綜效。

據悉，駐洛杉磯辦事處、駐澳大利亞代表處皆有受疫情衝擊影響，包括原物料上漲、施工品質不良及房價遭哄抬等。然而駐義大利代表處則因及時掌握駐外館舍法拍資訊，並迅速擬具計畫通過政院跨部會協商，順利競拍取得產權，不僅展現政府協作效能，更為國庫省下鉅額租金。

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