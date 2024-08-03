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挺謝國樑集合地被童子瑋質疑「侵門踏戶」 朱立倫：有意見就換

國民黨主席朱立倫表示，其實每次來仁愛市場，有媒體訪問時大概就在原來那個點，既然議長有意見，指定換地方，他們就換，也希望大家對市長要肯定，不要惡意罷免，造成困擾。（記者羅國嘉攝）

國民黨主席朱立倫表示，其實每次來仁愛市場，有媒體訪問時大概就在原來那個點，既然議長有意見，指定換地方，他們就換，也希望大家對市長要肯定，不要惡意罷免，造成困擾。（記者羅國嘉攝）

2024/08/03 13:45

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨主席朱立倫今（3）日走訪基隆仁愛市場，力挺基隆市長謝國樑，然而集合地點卻引民進黨基隆市議長童子瑋質疑「侵門踏戶」。對此，朱立倫表示，其實每次來仁愛市場，有媒體訪問時大概就在原來那個點，既然議長有意見，指定換地方，他們就換，也希望大家對市長要肯定，不要惡意罷免，造成困擾；謝國樑則回應，已經調整聯訪點，相信大家都可感受到真心，沒有挑釁意味。

朱立倫指出，其實他們常常來仁愛市場，有媒體訪問時大概就在原來那個點，既然童議長有意見，指定換地方，他們就換，畢竟基隆是個歡迎大家來吃美食、觀光的好地方，尤其在謝國樑帶領之下，基隆美食與美好地方大家都推展出去。仁愛市場他已經來吃過好多次，今天特別再來，就是希望基隆好友，看到基隆是充滿愛與友善環境，甚至是最和平的地方，希望大家用這樣的心情來支持基隆、愛基隆，也希望大家對市長要肯定，不要惡意罷免，造成困擾。

而謝國樑則表示，因為這兩天發生很多事情，非常謝謝朱主席來基隆力挺，且用具體的行動支援基隆發展，並推廣基隆。這兩天看到很多跟蹤、騷擾、尾隨，看到越來越多人格攻擊，而不是為市長不適任進行討論，基隆市民是良善的，並不喜歡看到這些負面攻擊，呼籲所有團體用理性和平方式來表達自身訴求，不要把仇恨建築在基隆這個有愛的城市上。

謝國樑進一步說，在未來可預見的投票一定要站出來投下不同意票，這次的基隆罷免投票不僅關心到基隆，更關心到台灣整個政局的未來。假如這次罷免案通過，他不幸被罷免，那相信在明年2月1號開始，一定有所謂的大罷免潮，也有非常多的立法委員將被罷免，而這絕對不是台灣民眾所樂見，呼籲大家在未來的投票一定要站出來，用實際的行動來表達希望台灣政局穩定，投下不同意罷免這票，讓城市充滿愛，而不是用仇恨來堆疊這個城市的未來。至於議長認為是挑釁，謝回應，過去包括新北市長侯友宜聯訪點不合適用，就已經調整聯訪點，相信大家都可感受到真心，沒有挑釁意味。

另外，對於場邊有民眾要求反制罷免，喊出罷免民進黨立委吳思瑤、童子瑋等人，朱立倫表示，製造仇恨與對立都會引起民眾反感，台灣需要的是大家都可更有愛的社會，但民進黨卻用對立、對抗，用抗中當政治提款機，製造仇恨與對立，像謝國樑這樣充滿愛與祥和的市長，若要用這樣方式對他，一定會激起基隆市民怒火，而這樣的怒火將會延燒，造成社會對立，這是執政當局包括總統賴清德應該要來思考的，希望看到賴也來基隆吃美食，而不是用對立團體來造成社會的衝突。

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