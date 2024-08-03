成功鎮長罷免案投票冷清 名店、景點人更多

早上9時，最南邊的小馬部落已超過10人投票，還算是小區域相對多人投票。（記者劉人瑋攝）

2024/08/03 13:54

〔記者劉人瑋／台東報導〕成功鎮長罷免案今投票，從最南邊的小馬投票所，到北邊的宜灣，各投開票所工作人員嚴陣以待，但從早上的投票情況看來卻是意外冷清。相較中午時分，成功鎮的知名豆花店、海產店也生意滿滿，連三仙台也有500、600人，民眾說，鎮內出沒的觀光客都比迄今投票的選民多4、5倍「太冷清了！」

全鎮投票人口11391人，最多的三民里第二市場共有1277人，但早上11時投票人數也才剛突破50人，北邊的投開票所甚至在同時間也只有3人投票。

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無意投票的民眾表示，「太熱了！特別是老人家都不想出門」，也有人響應鎮長方的不投票。

而前往投票的民眾則反應，雖然鎮長方呼籲不投票，但「不理她，我投我的」、「投票是基本權利，怎麼會呼籲不投票？贊成或反對就該以投票讓大家知道，只有徹底反應民意才不會繼續吵下去」。

部落的大媽認為「反應民意解決紛爭」說實在有理，成功鎮代主席陳南蓀及許多罷免方就表示，鄰里長或頭目坐在投票所監視，讓許多人不敢投票。

雖鎮長方也否認「派人監票」說，警方也認為根本難以舉證構成違法。只是無論選舉結果如何，才到中午就註定爭吵可能會繼續延續。

早上10時左右的故事館，等10分鐘才有選民投票。（記者劉人瑋攝）

早上11時許的新港國中，投票人三三兩兩。（記者劉人瑋攝）

知名店家的人流更多。（記者劉人瑋攝）

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