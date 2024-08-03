議員質疑北市青年失業率增加1.5％ 求職者交通補助執行率僅12.74％

台北市青年失業率上升。圖為年輕人求職。（台北市勞動局提供）

2024/08/03 12:59

〔記者楊心慧／台北報導〕主計總處公布今年上半年六都各年齡層失業率，台北市15至24歲青年失業率為15.3%，三度蟬聯六都最差，台北市議員林延鳳質疑，市長蔣萬安上任一年半，青年失業率增加1.5%，甚至推出的「求職者交通補助」執行率僅12.74%，且就業服務處並未轉移相關網站及預算給今年6月新成立的青年局，甚至放任網站壞掉一個月，更質疑市府發言人殷瑋「不專心專職」擔任青年局長，青年失業問題恐持續惡化。

台北市勞動局回應，計畫上路初期正處民眾熟悉、知曉補助內容階段，相信下半年，能藉由補助計畫的升級暨擴大曝光度，吸引更多需要的青年參與。

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至於業務交接期間網站壞掉，導致案件暫停受理，勞動局長高寶華表示，就服處辦理共享運具折價券暨大眾運輸工具補助計畫至今年6月30日止，原預計即行移交，但因計畫契約協議書移轉涉市府及業者間權益關係，廠商陸續於7月18日至30日完成用印，就服處已於7月31日函交契約移轉協議書予青年局，青年局8月1日起受理相關業務。

林延鳳批評，蔣萬安強推「求職者交通補助」，認為用市價1200元的共享運具折價券或北北基桃交通月票，就能吸引年輕人接受職涯輔導，但事實證明，不僅從3月至6月底，僅有637人申請，遠低於原先設定的5000人目標，執行率僅12.74%。

林延鳳表示，早在去年就提醒過蔣市府「北市交通費用，並非青年求職最困難之處」但被充耳不聞，現在用北市納稅人血汗錢做實驗，證明誘因不足、效益低，且已申請的637人是否能在接受服務後順利銜接職場，也不得而知。

台北市就業服務處今年在青年局成立後將「求職者交通補助」移轉給青年局，竟未將預算一併移撥，連申請網站都還繼續掛在就服處，還被民眾發現網站壞掉一個月沒人管，經她提醒後，青年局才使用Google表單上線補救，卻又在兩小時內草草下線，批評兩局處竟連個網站管理權屬都分工不清，導致申請介面成為一個月無人聞問的孤兒。

林延鳳質疑，殷瑋接任青年局長後仍緊跟市長行程、緊抓發言權力，把局長當兼職，對局內業務管控失靈、問題重重，一個「兼職局長」無法讓青年局業務有效發揮，就是對北市青年的不尊重，甚至青年局成立兩個月來「竟無任何標案上線招標」，若殷瑋堅持身兼二職，未來青年失業率若日益惡化，蔣萬安跟殷瑋要完全負起政治責任。

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