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民進黨辦青年營 參加者8成是女生

「半線新芽青年營」今天登場，學員共40人，其中8成是女性。（記者顏宏駿攝）

「半線新芽青年營」今天登場，學員共40人，其中8成是女性。（記者顏宏駿攝）

2024/08/03 13:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣民進黨為了提昇年輕人參與公共事務的論述能力，每年暑假固定舉辦「半線新芽青年營」，今年活動在永靖鄉豚屋自然生態農場舉行，共有近百位青年學生報名，最篩選出40人，其中8成是女性。

會有如此高的女性比例，主辦單位歸因於，來參加者大都是來文法商學院的大學生，這些科系原本就「陰盛陽衰」，其次是「青鳥行動」激起學生參與公眾事務的熱情，另外，講師中有立委沈伯洋、黃捷及知名政治人物曾玟學和林亮君具全國知名度，也都具有學生的號召力。

「半線新芽青年營」舉辦至今進入第8年，參加者以大學生及研究生為主體，是黨內尋覓政治新血的重要場合，過去被貼上培養「校園綠營」標籤，但這幾年已無此現象，想參加還要報名抽籤，主辦單位表示，設籍彰化和中部大學生優先。

立委陳素月、陳秀寶等人到場致詞，陳素月說，早期政治大都是男性的天下，現在則是「女人撐起半邊天」，女性擁有堅毅和細膩的人格特質，很高興看到那麼青年女性前來參加這個青年營。承辦的楊子賢說，報名參加今年青年營的學子很踴躍，主要原因是經歷藍、白國會擴權，青年學子對國家的未來感到憂心，期盼透過自身的參與，了解國家事務的運作。

就讀彰師大電機系的曾姓女大生說，她雖是理工女，但平時相當關心政治和社會事務，平時都是透過網路或大眾傳媒和政見會了解政治，參加青年營可以直接面對面接觸政治人物，她很珍惜這樣的活動。

就讀東海大學的黃姓男大生說，他對現今國會亂象感到憂心，藍、白兩黨的國會議員的表現令人不敢恭維，他覺得民進黨是民主安定的力量，因認同民進黨因此來參加這個青年營。

「半線新芽青年營」今天登場，學員共40人，其中8成是女性。（記者顏宏駿攝）

「半線新芽青年營」今天登場，學員共40人，其中8成是女性。（記者顏宏駿攝）

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