回應中常委 黃健庭：11月召開國民黨全代會較可行

國民黨祕書長黃健庭。（資料照）

2024/08/03 12:34

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨中央委員孫健萍建議，如果黨中央考量基隆市長罷免案，而延後召開全代會，其實更應該在罷免投票前於8月底、9月把全代會移師到基隆市舉行，展現全黨力挺基隆市長謝國樑，國民黨祕書長黃健庭今日中午在結束主持該黨「113年中央委員『座談會』」後受訪回應，目前罷免投票時間還不確定，加上黨章規定全代會召開前2個月要公告，如果罷免投票在9月辦理，現在公告也已經來不及，他認為11月召開全代會才是較可行的時間。

黃健庭表示，黨中央針對基隆市罷免案已經建立溝通平台，除了每週一到週五黨務系統都會在地方舉辦說明會，每週六、日謝國樑都會出來活動，黨中央配合安排黨內重量人士前往基隆站台，就是要做出氣勢，一定會打贏這一場仗。

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至於媒體追問全代會的召開時間，黃健庭說，要視各種事態發展而定，如果基隆市罷免案投票日確定在10月初舉行，待整件事情穩定下來，大概11月召開全代會才是比較可行的時間。

孫健萍今日受訪時質疑，黨中央今年3月份推出組織改造，迄今都還沒有召開中央委員會正式會議予以追認，「一直拖下去是否要造成既定的事實？」黃健庭則表示，有關組改議題，今日會中很多中央委員提出關心，但大家都對黃復興組改案沒有意見；對於媒體關切會中是否有人放砲？他說，不覺得有人放砲，而是很多建言，例如有人希望黨中央多關心南部，另外有人建議黨中央讓各地方青年可以主動提案建議，讓國民黨更年輕化，爭取年輕人認同。

黃健庭指出，黨章規定中央委員全體會議每年召開1次，今日的座談會是因為去年全代會上有中央委員提議不要只有1年1次的全體會議，希望有多一些機會與黨中央溝通，因此黨中央才利用立法院休會時間舉辦座談會，今日出席人數有45位，會中安排國民黨立委謝龍介、吳宗憲報告立法院攻防、國會改革法案以及憲法法庭相關事宜，組發會也有做業務報告，大家的發言很正面，另外，也有人提及地方黨部主委直選問題，現行黨章規定縣市黨部主委「得」由選舉產生，過去也曾經示範過，但效果不明顯，尤其現在地方黨部財務拮据，黨部主委要扛起財米油鹽醬醋茶重擔，並不容易。

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