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兵推2026高雄市長選舉 民進黨高市黨部辦「TEAM 高雄青年營」

民進黨高雄市黨部主委黃文益（中），將在8月19、20日舉辦「TEAM 高雄青年營」。（民進黨高雄市黨部提供）

民進黨高雄市黨部主委黃文益（中），將在8月19、20日舉辦「TEAM 高雄青年營」。（民進黨高雄市黨部提供）

2024/08/03 11:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄近年成功吸引台積電進駐、創造演唱會經濟，民進黨高市黨部將在8月19、20日舉辦「TEAM 高雄青年營」，以2026高雄市長選舉為兵推項目，邀請全台18至40歲青年參加，限額40名，活動在臉書開放宣傳後即額滿。

民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，這次的青年營以2026高雄市長選舉為兵推項目，讓參與學員化身為輔選強兵，為自己的候選人量身打造輔選計畫，也歡迎各民代團隊派員到場參與，可以從中找到好靈感。

黃文益說，這次「TEAM 高雄青年營」堪稱「青年活動第一品牌」，講師陣容堅強，就青年發展與城市行銷，找來高雄市青年局長張以理主講，盼「最年輕局長」讓青年感受高雄在市長陳其邁主政下，如何不斷進步發展。

活動也找來深受年輕人喜愛的立委黃捷，暢談青年參政改變政治，及民進黨國防外交委員會召集人王定宇，揭秘他的「選戰基本功」，如何在選舉時空戰、陸戰併行，贏得最後勝利；此外，民進黨政策會執行長王義川、民進黨新聞部主任暨發言人吳崢，也會到場分享他們的「政策與政治攻防」心法與「發言人日常」。

近年直式短影音成為宣傳主流，中央黨部媒創部專員游善閔，也將教導如何用手機剪輯屬於自己的短影音；另也請來網路神探四叉貓劉宇，分享「KOL意見領袖的媒體傳播」。

「TEAM 高雄青年營」將於8月19日、20日，在高雄統茂飯店舉行，會後將擇優秀學員一名，提供市黨部工作實習機會以做獎勵。

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