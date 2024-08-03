民眾黨支持度剩6.2％ 柯文哲：民調高低看政論節目罵得多用力就知道

民眾黨第二屆黨代表大會移師高雄舉行，黨主席柯文哲致詞。（記者李惠洲攝）

2024/08/03 11:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據陸委會公布的最新民調，民眾黨支持度只剩6.2％；對此，民眾黨主席柯文哲今天（3日）在高雄受訪說，民調高低看每天政論節目罵得有多用力就知道 ，如果民調很低，民進黨不會每天搞一大堆新聞來抹黑、攻擊民眾黨。

民眾黨近期陷入新竹市長高虹安貪污案，及黨主席柯文哲京華城案圖利說，國民黨台北市議員鍾小平更爆料，有民眾黨的台北市議員蠢蠢欲動正在和國民黨接觸，是否急著另尋靠山，引發外界猜測。

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對於民眾黨內是否有跳船潮，柯文哲今天在高雄受訪時僅以一句話帶過:「我跟你講，現階段你知道會跳到民眾黨比較多啦!」

媒體又問，最新民調顯示，民眾黨政黨支持度目前僅剩6.2%；柯文哲回說，其實就政治實務的經驗，「我們的民調高低，看每天政論節目罵得有多用力就知道 ，如果民調很低，民進黨不會每天花這麼大力氣，搞一大堆新聞來抹黑、攻擊民眾黨，「所以放心好了，看這個比看民調還準!」

根據陸委會委託政治大學選舉研究中心，進行例行性兩岸政策民調，國內主要政黨支持度方面，民進黨35.4％、國民黨19.6％、民眾黨6.2％，中立及看情形32.8％。

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