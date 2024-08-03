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除非討論颱風淹水問題 謝龍介反對召開臨時會處理NCC、考試委員人事案

針對綠營要求立法院儘快召開臨時會，審查通過NCC與考試委員人事同意案，國民黨立委謝龍介今日上午受訪表示，他個人認為國民黨沒有必要配合民進黨召開臨時會，不過，朝野仍可以坐下來協商，他主張如果要討論的是颱風淹水問題，還是可以召開臨時會。（資料照）

針對綠營要求立法院儘快召開臨時會，審查通過NCC與考試委員人事同意案，國民黨立委謝龍介今日上午受訪表示，他個人認為國民黨沒有必要配合民進黨召開臨時會，不過，朝野仍可以坐下來協商，他主張如果要討論的是颱風淹水問題，還是可以召開臨時會。（資料照）

2024/08/03 12:12

〔記者施曉光／台北報導〕針對綠營要求立法院儘快召開臨時會，審查通過NCC與考試委員人事同意案，國民黨立委謝龍介今日上午受訪表示，他個人認為國民黨沒有必要配合民進黨召開臨時會，不過，朝野仍可以坐下來協商，他主張如果要討論的是颱風淹水問題，還是可以召開臨時會。

謝龍介強調，災民家中都已經淹水到150公分，政府補助金額還是一樣3萬5000元，淹水30公分的也是3萬5000元，災民家當全部流失、稻作也流失，他沒有看到執政黨要為緊急協助災民而召開臨時會，只是為了謀權、奪權，為了讓自己的人事案可以通過，他個人是不支持的。

謝龍介表示，民進黨到今天還以為自己是一黨獨大，認為只要行政院要求召開臨時會，立法院就必須配合，過去8年立法院變成「立法局」，國民黨就是要把這個現象導正過來，行政、立法兩院應該相互對等，立法院對人民負責，希望民進黨不要再有這種壞習慣。

此外，針對台劇「零日攻擊ZERO DAY」獲得文化部補助以及國發基金投資1億多元，以及公股中華電信公司也傳出參與，而且投資金額列為機密，媒體詢問是否為「超思案」的翻版？謝龍介表示，賴清德總統說要打擊黑金槍毒詐，如果這種官商勾結嫌疑的案子，繼續在卓內閣推行，國民黨一定會監督到底，如果行政院長卓榮泰還要沿用過去的壞習慣，把什麼都當成機密，不願意公開接受人民的審視，國民黨不可能讓它通過。

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