國民黨召開「座談會」 中央委員孫健萍批推遲召開正式會議不當

國民黨中央委員孫健萍。（資料照）

2024/08/03 11:41

〔記者施曉光／台北報導〕出席黨中央「113年中央委員『座談會』」的國民黨中央委員孫健萍今日受訪表示，國民黨必須走正確的路，健全化黨務組織功能，今天的會議就不是國民黨中央委員會的正式會議，而是史無前例的談話會，而且他一再主張應該循例正常在7、8月召開全代會以及正式的中央委員全體會議，黨中央這樣推遲延後召開會議是不當的。

孫健萍還說，黨中央今年3月份推出組織改造，迄今都還沒有召開中央委員會正式會議予以追認，「一直拖下去是否要造成既定的事實？這其實是不當的，造成黨員及黨代表的聯想是不好的。」

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孫健萍表示，雖然歷屆全代會開會的期程略有不同，但大致上都是在7、8月舉行，「我早在7月中常會就曾要求循例在8月底召開全代會」，而且國民黨全代會很少在11月後舉行，黨中央解釋由於現在基隆市正在進行罷免基隆市長謝國樑，所以要延後全代會召開，但他認為如果考量基隆市的罷免案，國民黨反而更應該如期在8月底、9月間把全代會移師到基隆市舉行，以全黨力量協助謝國樑，這才是正辦。

孫健萍還說，如果可以在8月底、9月間召開全代會，明年召開全代會的時間大約可以落在9月，再往前推3個月，也就是大約6月份就可以舉行黨主席改選，基層黨員都希望黨建立制度，而非每一次制度都有所不同。

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