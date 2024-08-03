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小粉紅撕爛「台灣加油」海報 外交部轟「粗暴卑劣」已向主辦方抗議

綠衣球迷帶著自製台灣加油版為麟洋加油，卻被粉紅衣男子搶走，隨後粉紅衣男子被保全架出場。（資料照，記者陳志曲攝）

綠衣球迷帶著自製台灣加油版為麟洋加油，卻被粉紅衣男子搶走，隨後粉紅衣男子被保全架出場。（資料照，記者陳志曲攝）

2024/08/03 11:02

〔記者方瑋立／台北報導〕我國羽球男雙「麟洋配」2日再以2：0成績擊敗丹麥組合搶下摘金資格，該場次比賽中卻爆發多次爭議，包括一名觀眾持有「東奧in毛巾」應援時遭工作人員搶走；而另一名觀眾自製寫著「台灣加油」的台灣地形海報也遭不明中國小粉紅暴力搶奪，引發爭議。

外交部今（3）指出，惡意人士蠻橫搶奪我國人手中「台灣加油」標語手段粗暴卑劣，嚴重違反奧運文明精神，悖離法治並侵害言論自由，已責成駐法代表處協助，吳志中大使也已向當事人慰問，後續將視其意願協助報警。另外，有關東奧應援毛巾遭現場保全奪走一事，外交部也同時向主辦單位反應其過度執法。

外交部表示，對惡意人士在奧運會中，蠻橫搶奪我國人手中「台灣加油」圖樣標語的粗暴卑劣手段表達強烈譴責，該暴力行徑，非但毫無教養可言，且嚴重違反奧運所代表的文明精神，更悖離法治與侵害言論自由。

外交部指出，已責成我國駐法國代表處洽請相關方協助，防範類此暴力事件再次發生，維護觀眾安全，吳志中大使也已與我國人會面，後續將配合當事人意願，協助向法國警方報案。

此外，有關國人在比賽中持有台灣字樣毛巾遭現場保全奪走一事，外交部也已責成駐處向主辦單位反映其過度執法。

外交部重申，各方應遵守奧林匹克精神，即卓越、友誼、尊重的價值，並遵守國際奧委會規定及地主國法律，觀賞賽事時保持和平理性並互相尊重，這也是對各國參賽選手的尊重。

據本報稍早報導，自製海報被小粉紅撕破搶走的受害人是在法國唸書的楊芷芸，海報上並無國旗等違規圖樣，楊芷芸表示：「海報被搶後，我也不知道他發生什麼事，我不知道他是跑走還是被請走。」

體育署長鄭世忠以及駐法大使吳志忠已在事發後慰問楊芷芸，並致贈有著台灣藍鵲設計的紀念品以及珍珠奶茶的pin，楊芷芸表示自己受寵若驚，同時說道：「台灣加油，台灣不會被政治...就是國際的壓力打敗。」

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