新竹輕軌紅線1億中央補助款未執行 曾資程批市府行政怠惰

新竹輕軌紅線建設計畫1億中央補助款未執行，市議員曾資程批高虹安任內輕軌計畫全停擺，是行政怠惰。（記者洪美秀攝）

2024/08/02 17:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程針對市府112年度計畫型補助款（中央）全數保留未執行情形發現，最大一筆是前瞻3期111年度新竹輕軌紅線建設計畫1億元的中央補助款，因112年全數保留未執行，等於去年一整年輕軌捷運計畫完全停擺，批高虹安任內對新竹輕軌政策毫無目標。

曾資程說，新竹輕軌紅線計畫位置都在新竹市境內，為什麼市府可以一整年計畫原地踏步，絲毫沒有進展，且新竹輕軌紅線計畫推動過程中，到底遇到什麼困難？還是主政者對新竹輕軌的態度改變？現在的代理市長邱臣遠，對攸關竹市未來發展的重大交通建設的態度又是如何？

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市府交通處表示，市府已針對大新竹輕軌召開專家學者座談會，因專家學者認為應整合新竹縣、市紅藍線，市府也與新竹縣、科學園區同業工會簽署MOU推動大新竹輕軌計畫；行政院允諾研議專案協助新竹縣市推動大新竹輕軌計畫；目前市府已爭取中央補助大新竹輕軌整合可行性研究報告所需經費，也在尋求專業顧問公司完成大新竹輕軌整合可行性研究報告，以明年第1季提報交通部為目標。

曾資程說，竹市因竹科等產業進駐及人口移入，汽機車無限制的成長，早已是大新竹地區交通的沉重負擔，建構完善的大眾運輸系統，改變用路人的習慣，減少汽機車使用，才是解決交通問題正本清源之道。

新竹輕軌捷運是解決大新竹交通問題的正確方案之一，他呼籲邱臣遠及市府應在過去推動的基礎上，加速推動新竹輕軌，他將在議會程序委員會建議，市府至議會對新竹輕軌紅線計畫做專案報告。

他也提到，市府有15項中央計畫型補助超過6億完全保留未執行，代表市府團隊的執行能力出問題，照理中央計畫型補助一定會經過評估、撰寫計畫、各縣市評比的嚴謹過程，計畫型補助預算得來不易，市府居然在112年全數保留不執行，令人匪夷所思，更突顯市府團隊是行政怠惰。

新竹輕軌規畫圖。（記者洪美秀翻攝）

新竹輕軌紅線建設計畫1億中央補助款未執行，市議員曾資程批高虹安任內輕軌計畫全停擺，是行政怠惰。（曾資程提供）

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