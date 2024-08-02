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員林交流道特定區開發是假消息！ 彰化縣府澄清被「移花接木」

針對員林交流道附近區段徵收計畫的訊息，彰化縣政府澄清是假消息。（記者張聰秋攝）

針對員林交流道附近區段徵收計畫的訊息，彰化縣政府澄清是假消息。（記者張聰秋攝）

2024/08/02 16:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕最近網路上流傳，彰化縣政府將全面啟動員林交流道附近區段徵收的訊息，並附有相關影像，引發投資客搶購當地農地。彰化縣政府建設處針對此假訊息迅速澄清，呼籲民眾不要受騙上當。

該網路訊息以「員林交流道特定區」為題，聲稱彰化縣政府於今年4月10日已通盤檢討，並有明確的官方進度和開發範圍。訊息中提到，有800名投資客實地勘查，導致當地土地搶購熱潮。對此，建設處表示，這些內容皆為不實消息，為有心人刻意將員林都市計畫公開展覽說明會的錄影檔移花接木，編造而成。

建設處指出，員林都市計畫與員林交流道特定區計畫完全不相關。去年8月31日，縣府發布實施的員林交流道特定區計畫並無區段徵收計畫，縣府也未辦理過任何區段徵收說明會。

此外，建設處進一步說明，員林交流道特定區內規劃的71.2公頃未來產業發展儲備用地，並非區段徵收或市地重畫的整體開發區，後續土地所有權人若有開發需求，需依照「都市計畫農業區變更使用審議規範」進行變更申請。

建設處呼籲，民眾若對相關都市計畫開發內容有疑問，可上縣府建設處官網及彰化縣政府都市計畫便民服務網了解，或致電縣府建設處城鄉計畫科查證，切勿輕信網路流傳的不實訊息，以免造成投資損失。

彰化縣政府建設處澄清，員林交流道特定區內規劃的用地，並非區段徵收或市地重畫的整體開發區，也與員林都市計畫通盤檢討無關。（圖縣府提供）

彰化縣政府建設處澄清，員林交流道特定區內規劃的用地，並非區段徵收或市地重畫的整體開發區，也與員林都市計畫通盤檢討無關。（圖縣府提供）

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