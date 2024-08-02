許智傑要掛50面看板搶攻高雄市長 邱議瑩：做得還蠻可愛的

民進黨立委邱議瑩稱讚許智傑看板「做得還蠻可愛的」。（邱議瑩辦公室提供）

2024/08/02 15:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長陳其邁將於2026年卸任，目前傳出多位高雄在地立委有意接棒，民進黨立委許智傑1日透露將「跨區」掛50面看板，並預計8月間會正式對外宣布參選高雄市長；被前總統陳水扁稱讚為「高雄市長大黑馬」的民進黨立委邱議瑩笑稱，她有看到許智傑的看板，「做得還蠻可愛的」，自己會按既定的時程去做選舉規劃。

陳其邁今天被媒體追問許智傑參選市長時，輕鬆回應指出，許智傑是他雄中的同學，以前從小就是學霸，也是台大的畢業生，從小到大都非常的認真努力，在鳳山服務口碑也非常好，所有願意為自己的故鄉奉獻精力的人，希望他們能夠君子之爭，有好的風度來面對黨內的初選。

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陳其邁受訪時，邱議瑩也陪在旁邊，媒體追問要不要也稱讚一下邱議瑩時，陳其遭轉頭看了一下，笑說，邱議瑩在地方的服務很強，尤其災害發生，她都是第一個到現場，對高雄也非常的熟悉，從政的過程也越來越成熟穩健，對故鄉同樣都有非常深厚的感情，希望她也能夠加油，大家都加油。

邱議瑩則指出，許智傑掛出看板要參選市長，她覺得很好，大家都願意為高雄付出心力，是很好的事情，今天早上在國道10號，也看到許智傑的看板，「做得還蠻可愛的」，每一個人的節奏不一樣，她有按部就班進行，節奏沒許智傑那麼快，但會按照自己既定的時程去做選舉規劃。

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