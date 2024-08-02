兩岸關係民調支持度只剩6.2％ 民眾黨：未來會突顯立場

民眾黨發言人吳怡萱強調，未來會讓台灣民眾更清楚知道民眾黨主張，兩岸要創造溝通對話的空間，秉持五個互相，維持穩定發展。（記者塗建榮攝）

2024/08/02 15:25

〔記者李文馨／台北報導〕陸委會昨公布「民眾對當前兩岸關係看法」民調，曝光國內主要政黨支持度，民眾黨支持度只剩6.2％，與去年相比流失10.6％。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（2）日表示，該民調主要調查民眾對當前兩岸關係看法，每份民調皆作參考，未來民眾黨會持續在兩岸議題上，突顯立場及態度。

吳怡萱表示，民眾黨一向主張「台灣自主、兩岸和平」秉持理性務實的態度，解決兩岸問題，並堅持捍衛台灣民主自由，面對對岸不斷以共機擾台、逼藝人表態、發布懲戒台獨22條意見等各式各樣文攻武嚇方式，破壞兩岸和平，民眾黨絕對嚴厲譴責。

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吳怡萱解釋，近期有關中國船隻翻覆事件、澎湖漁船遭登檢，民眾黨皆主張兩岸應該在對等尊嚴的狀態下，建立正式溝通管道來解決問題；此外，近期民眾黨立委陳昭姿擔任IPAC（對中政策跨國議會聯盟）共同主席，因為有跨黨派的參與，讓台灣成功加入IPAC，這也代表民眾黨重視人權、反對威權的立場。

吳怡萱強調，未來會讓台灣民眾更清楚知道民眾黨主張，兩岸要創造溝通對話的空間，秉持5個互相，維持穩定發展。

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