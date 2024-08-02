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首頁　>　政治

鄭文燦提告不起訴後聲請再議 凌濤稱浪費司法資源

國民黨桃園市議員凌濤（左）前往桃園地檢署出庭。（記者周敏鴻攝）

國民黨桃園市議員凌濤（左）前往桃園地檢署出庭。（記者周敏鴻攝）

2024/08/02 15:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨桃園市議員凌濤今天（2日）因前桃園市長鄭文燦告他違反公職人員選舉罷免法、妨害名譽案件，前往桃園地檢署出庭，他說，案件經桃檢偵辦後，原已不起訴處分，鄭卻聲請再議，顯見人在桃園開守所的鄭「心態促狹」，令人咋舌更浪費司法資源；相關案件被告還有國民黨主席朱立倫，鄭卻稱只要朱出席520就職大典就撤告，根本就是「拿司法當政治工具」。

凌濤2022年11月間召開記者會，爆料鄭文燦花10億元想利用賭盤影響桃市長的選情，之後凌濤又質疑鄭於桃市長任內出售市府土地，介入捷運站選址，意圖幫助炒房、炒地，被鄭提出違反公職人員選舉罷免法的意圖使人不當選、刑法妨害名譽告訴，桃檢偵結後，都已予凌不起訴處分。

鄭文燦不服聲請再議、高檢署審查後，認為凌濤被控部分的偵查不完備，發回桃檢續查；凌濤今到桃檢開偵查庭後表示，當時鄭文燦稱朱立倫出席520就職大典就不聲請再議，引發各界批評「拿司法當作政治工具」；相關案件桃檢都已不起訴，結果鄭再議，他才必須再出庭，簡直是浪費司法資源。

凌濤還說，「燦友友」前立委趙正宇也告他，桃檢同樣不起訴，鄭的子弟兵、桃園市議員張肇良也因涉入關說違建被收押，「這都是燦系的墮落」，經並不起考驗，勸鄭在看守所內靜思，別再浪費司法資源。

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