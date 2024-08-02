「莒光園地」海戰影片誤用中國內容農場資訊 國防部：下架、虛心檢討

國防部國光計劃室於民國54年擬定「海嘯一號」特種作戰任務，以海軍掩護輸送特戰兵力破壞東山島的解放軍沿岸雷達站。海軍巡防第二艦隊司令胡嘉恆少將8月6日凌晨親率「劍門艦」、「章江艦」兩艘軍艦執行任務，圖為「劍門艦」。 （圖片擷取自青年日報）

2024/08/02 14:26

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍節目「莒光園地」近日為紀念八六海戰，製作胡嘉恆將軍等八六海戰等先烈紀念單元，卻被發現胡嘉恆的照片遭誤植為當時的海軍總司令，還疑似引用中國內容農場的照片，連軍帽上的青天白日徽都遭塗黑變造。國防部今日表示，該節目單元已下架修正，將虛心檢討疏失，要求各委外廠商須依規範，並落實部內審查機制，確保資訊正確。

國防部今日表示，為緬懷八六海戰國軍先烈忠勇衛國精神，特別製播「用生命守護家園：身先士卒胡嘉恆將軍」單元。製作過程華視電視公司未善盡正確引用資料與審查之責，國防部亦未能於播出前察覺錯誤，致誤植劉廣凱上將照片為胡嘉恆將軍。

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國防部說明，該節目單元已下架修正，對作業不夠嚴謹衍生錯誤，將虛心檢討疏失，要求各委外廠商須依「資訊（料）下載、引用，限由政府、公務單位出版品及網站」之規範，並落實部內審查機制，確保資訊正確。

國防部國光計劃室於民國54年擬定「海嘯一號」特種作戰任務，以海軍掩護輸送特戰兵力破壞東山島的解放軍沿岸雷達站。海軍巡防第二艦隊司令胡嘉恆少將8月6日凌晨親率「劍門艦」、「章江艦」兩艘軍艦執行任務，但在東山島海域與中共砲艇及魚雷快艇遭遇爆發激烈海戰，「章江」和「劍門」先後不敵圍攻而沉沒，胡嘉恆也因劍門艦彈藥庫爆炸而陣亡，成為海軍中陣亡的最高階將官。

國軍「莒光園地」節目在「八六海戰」59週年前夕，邀請海軍退役中將蘭寧利介紹胡嘉恆的從軍經歷與事蹟，包括胡嘉恆指揮「太字號」護航驅逐艦執行「威海演習」巡弋南海島礁，捕獲菲律賓武裝船民的故事；影片中也公開胡嘉恆寫給子女的家書等珍貴文物。然而單元片頭介紹胡嘉恆的照片，卻誤植為「八六海戰」時任海軍總司令的劉廣凱上將，且疑似引用中國內容農場所刊登的照片，將劉廣凱軍帽上的青天白日國徽塗黑。

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