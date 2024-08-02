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涉收購郭台銘連署書被訴 前桃市議員參選人蕭立妍喊冤

曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，因違反總統副總統選舉罷免法案件出庭。（記者周敏鴻攝）

曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，因違反總統副總統選舉罷免法案件出庭。（記者周敏鴻攝）

2024/08/02 14:56

〔記者周敏鴻／桃園報導〕曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，6月間被桃園地檢署因違反總統副總統選舉罷免法案件提起公訴，檢方指出，蕭涉嫌指示另名曾參選市議員的趙宏勳，以每份200元為代價，收購獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘參選連署書。蕭今天（2日）前往桃園地方法院出庭，她強調，她與趙的金錢往來是債務關係，無關連署書。

檢方起訴書指出，蕭立妍（44歲）與郭台銘陣營聯繫連署與資金調度事宜後，去年10月2日與趙宏勳約在桃園區1處便利商店，蕭交付500份空白連署書與5萬元現金給趙，並指示趙以200元代價賄賂具連署資格民眾進行連署；同年月13日下午蕭與趙又相約在平鎮區1處便利商店，趙交了138份連署書給蕭，蕭又再交付300份空白連署書給趙；趙後來又持續找林姓、李姓、張姓友人等簽署連署書並收購，去年10月27日被查獲並扣得297份完成連署的連署書。

蕭立妍一度前往中國而遭到通緝，今年3月6日返台後被收押，6月間被桃檢提起公訴，她今在桃院的準備程序庭上，否認犯案，她表示，趙宏勳開設廣告公司，她因選舉而與趙有債務關係，金錢往來與郭台銘連署書完全無關，不清楚趙為何指控她指示收購連署書；她前往中國，是因為經營玉石生意與宗教信仰有關的既定行程，並非潛逃。

蕭的律師補充，趙於數次偵訊時，所說的內容都不同，且連署書是趙傳給蕭，怎會反過來說蕭是主導者？

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