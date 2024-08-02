國民黨挺謝宣講在童子瑋家旁挨批挑釁 謝國樑稱不知情、將調整地點

國民黨主席朱立倫明天到仁愛市場挺謝國樑，集合聯訪地點正好在議長童子瑋家旁，被認為有挑釁意味引起爭議。（記者盧賢秀攝）

2024/08/02 13:25

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨主席朱立倫8月3日要到基隆宣講挺基隆市長謝國樑，走訪仁愛市場，卻在基隆市民進黨議長童子瑋家旁集合受訪，童子瑋覺得被霸凌，民進黨議員認為是挑釁、升高仇恨值。基隆市長謝國樑今表示，以往新北市長侯友宜來仁愛市場都約在彩券行前聯訪，昨晚童子瑋臉書發文，才知是他家旁，將調整集合聯訪地點。

童子瑋說，國民黨辦活動他都尊重，歷年來政黨來仁愛市場拜票，會選擇愛三路和仁四路口，那邊有上樓或到生鮮區出入口，在上樓前會聯訪。他感覺被欺負，愛三路13號和15號連在一起，旁邊沒有出入口，選在15號辦活動他覺得有一點委屈，也呼籲互相尊重，保持理性表達意見的空間跟權利。

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童子瑋說，如果一開始大家都好好的做事，就市政溝通、努力，不要有很多荒腔走板，或跟基隆的文化習慣不同的政治行為或政治口水，也許不會造成這麼對立。

他表示，8月要召開臨時會，很有多墊付款審查，他主持議會都保持高度中立，希望市政回歸正軌比較重要，他一直維持市政穩定，可是不停有政治口水，不停有別的縣市政治人物不了解基隆的狀況，不斷地隨便說話，對市政沒有幫助。

市府發言人余治明說，過去曾經與侯友宜、前中廣董事長趙少康相約到仁愛市場大啖美食，因仁愛市場空間有限，過去都約在彩券行（愛三號15號）周邊的空地集合聯訪，昨天晚上議長發文才得知彩券行在議長家店旁。

謝國樑表示，會調整會合聯訪地點，如愛三路跟仁四口進行聯訪，再到2樓吃東西，他們一開始絕不曉得彩券行隔壁就是童子偉家族經營的通訊行。

國民黨昨天發出1張朱立倫與謝國樑合照的圖卡，朱立倫8月3日將到仁愛市場挺謝國樑，註明地點是在愛三路15號，就在童子瑋家旁邊。多位民進黨議員批該行為挑釁，升高仇恨值。

市議員張顥瀚指出，謝國樑侵門踏戶不是第一次，2011年立委選舉時曾將前市長林右昌競選總前面包下1個月路權，沒有政治人物的氣度，這次活動地點選在議長家旁，試圖將罷免案升級為政黨對立、政治對立，對基隆發展一點幫助都沒有，呼籲謝國樑回歸市政、認真做好市政，才是現在應該做的事情。

基隆市長謝國樑表示，將調整朱立倫集合聯訪的地點。（記者盧賢秀攝）

童子瑋認為國民黨在他家旁宣講聯訪有被霸凌感覺。（記者盧賢秀攝）

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