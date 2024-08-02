國民黨質疑「四接」安全性 批中央藐視基隆市民權益

國民黨發言人楊智伃、基隆立委林沛祥、台北市議員鍾沛君（由右至左）。（記者林欣漢攝）

2024/08/02 13:09

〔記者林欣漢／台北報導〕台電計畫在基隆市水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），國民黨今（2）日召開記者會，基隆立委林沛祥強調，四接設在基隆市的安全性大有疑慮，中央不應藐視基隆市民的權益；台北市議員鍾沛君則指出，四接根本不是能馬上應急的發電方案，民進黨政府強推四接的根本原因就是死抱非核家園的神主牌不放，呼籲民進黨不要再愚民。

林沛祥表示，反對四接主要是基於安全原因，基隆市中山區協和電廠旁商家住戶眾多，設置液態天然氣發電廠的安全性大有疑慮。往年曾計畫在高雄港設立液態天然氣轉運站，最後選址在旗津外海，但卻被當時馬政府的交通部長葉匡時打回票，說這是草菅人命，如果高雄港的外港不能設液態天然氣轉運站，在基隆接近市中心處又為何可以？難道基隆市民要再次被犧牲？

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林沛祥強調，在2022年基隆市長選舉時，當時民進黨市長林右昌贊成四接，但民進黨推出的市長候選人蔡適應卻不敢表態，這也是最後蔡適應落選的原因之一，市民不希望有一個可能爆炸的天然氣炸彈放在家旁邊，民進黨若想趁著謝國樑遇到罷免案的此時強推四接，就是霸凌基隆市民，佔基隆市全體市民的便宜。

林沛祥認為，四接要在基隆港嘴處設立，實質上犧牲了基隆港身為國際商港的功能。未來國際商船可能因為擔心安全風險而不來，也將得不償失。

鍾沛君說，民進黨政府為了發電廠燃料需求強推四接，還大肆宣傳協和電廠要改成相對乾淨的天然氣發電，又訴諸南電北送的穩定性，想凸顯區域矛盾，一切都是把科學問題用政治解決，根本原因就是民進黨迄今仍抱著非核家園的神主牌。

鍾沛君指出，北台灣並不是沒有電力產能，除了深澳與協和電廠，還有核一、核二，協和電廠目前商轉中共有100萬千瓦的發電容量，台電規劃改成兩個各130萬千瓦的燃氣機組，總共可發260萬千瓦的電，但如果不要這260萬千瓦的燃氣發電，改成既有核一核二評估延役，總共會有324萬千瓦的裝置容量，遠遠超過勞民傷財的協和加四接的發電模式。

此外，即便興建四接，協和一號燃氣機組要到2027年才能上線，因此四接加協和根本不是馬上能應急的方案，民進黨捨本逐末還歪理一堆，還要再愚弄民眾嗎？

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