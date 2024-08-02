陸委會民調曝光政黨支持度 民眾黨大失血只剩6.2％

陸委會民調顯示，政黨認同度部分，較認同民進黨理念有35.1％，較認同國民黨理念有19.7％，較認同民眾黨理念6.1％。（記者陳鈺馥翻攝）

2024/08/02 13:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會公布「民眾對當前兩岸關係看法」民調，意外曝光國內主要政黨支持度，民眾黨支持度只剩6.2％，相較去年同期16.8％，一年內流失10.6％；民進黨支持度為35.4％，領先國內各政黨。

陸委會委託政治大學選舉研究中心進行例行性兩岸政策民調，國內主要政黨支持度方面，民進黨35.4％、國民黨19.6％、民眾黨6.2％、時代力量0.6％，中立及看情形32.8％。

請繼續往下閱讀...

政黨認同度部分，較認同民進黨理念有35.1％，較認同國民黨理念有19.7％，較認同民眾黨理念6.1％，中立及看情況32.8％。

根據民調，台灣民眾對統獨的看法，偏向「儘快統一」僅1.5％、主張「維持現狀，以後走向統一」5.3％、主張「維持現狀、看情形再決定獨立或統一」25.5％、「永遠維持現狀」36.9％、「維持現狀，以後走向獨立」20.8％。

民調顯示，85.2％民眾支持政府強調台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定；85.0％反對中共所提「一國兩制」將台灣看作地方政府及特別行政區，僅6.5％贊成。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在今年7月26日至30日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

陸委會民調顯示，台灣民眾對統獨的看法，偏向「儘快統一」僅1.5％、主張「維持現狀，以後走向統一」5.3％、主張「維持現狀、看情形再決定獨立或統一」25.5％、「永遠維持現狀」36.9％、「維持現狀，以後走向獨立」20.8％。「儘快宣布獨立」4.8％。 （資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法