為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

陸委會民調曝光政黨支持度 民眾黨大失血只剩6.2％

陸委會民調顯示，政黨認同度部分，較認同民進黨理念有35.1％，較認同國民黨理念有19.7％，較認同民眾黨理念6.1％。（記者陳鈺馥翻攝）

陸委會民調顯示，政黨認同度部分，較認同民進黨理念有35.1％，較認同國民黨理念有19.7％，較認同民眾黨理念6.1％。（記者陳鈺馥翻攝）

2024/08/02 13:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會公布「民眾對當前兩岸關係看法」民調，意外曝光國內主要政黨支持度，民眾黨支持度只剩6.2％，相較去年同期16.8％，一年內流失10.6％；民進黨支持度為35.4％，領先國內各政黨。

陸委會委託政治大學選舉研究中心進行例行性兩岸政策民調，國內主要政黨支持度方面，民進黨35.4％、國民黨19.6％、民眾黨6.2％、時代力量0.6％，中立及看情形32.8％。

政黨認同度部分，較認同民進黨理念有35.1％，較認同國民黨理念有19.7％，較認同民眾黨理念6.1％，中立及看情況32.8％。

根據民調，台灣民眾對統獨的看法，偏向「儘快統一」僅1.5％、主張「維持現狀，以後走向統一」5.3％、主張「維持現狀、看情形再決定獨立或統一」25.5％、「永遠維持現狀」36.9％、「維持現狀，以後走向獨立」20.8％。

民調顯示，85.2％民眾支持政府強調台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定；85.0％反對中共所提「一國兩制」將台灣看作地方政府及特別行政區，僅6.5％贊成。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在今年7月26日至30日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

陸委會民調顯示，台灣民眾對統獨的看法，偏向「儘快統一」僅1.5％、主張「維持現狀，以後走向統一」5.3％、主張「維持現狀、看情形再決定獨立或統一」25.5％、「永遠維持現狀」36.9％、「維持現狀，以後走向獨立」20.8％。「儘快宣布獨立」4.8％。 （資料照）

陸委會民調顯示，台灣民眾對統獨的看法，偏向「儘快統一」僅1.5％、主張「維持現狀，以後走向統一」5.3％、主張「維持現狀、看情形再決定獨立或統一」25.5％、「永遠維持現狀」36.9％、「維持現狀，以後走向獨立」20.8％。「儘快宣布獨立」4.8％。 （資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國國台辦又扯聯大決議、一中原則 陸委會：2758決議不涉台灣
2024/08/02 05:30

中國國台辦又扯聯大決議、一中原則 陸委會：2758決議不涉台灣
中國快艇案能完成協商 梁文傑：雙方同意刑事暫擱置先和解
2024/07/31 14:52

中國快艇案能完成協商 梁文傑：雙方同意刑事暫擱置先和解

復旦明星學區加持 逐學區找房比例高
中共又逼簽一中承諾書 我難派人赴澳門
2024/08/02 05:30

中共又逼簽一中承諾書 我難派人赴澳門
中國「翻船案」慰問金150萬人民幣？ 陸委會：非公務預算
2024/07/30 20:05

中國「翻船案」慰問金150萬人民幣？ 陸委會：非公務預算

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
傳中共以中斷國共交流要脅藍委拒參加IPAC 陸委會暫不評論
2024/08/01 18:47

傳中共以中斷國共交流要脅藍委拒參加IPAC 陸委會暫不評論
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播