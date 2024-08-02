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藍委集體缺席IPAC 民進黨團：若無中共施壓大可踴躍參加

民進黨幹事長吳思瑤受訪回應時事。（記者陳逸寬攝）

民進黨幹事長吳思瑤受訪回應時事。（記者陳逸寬攝）

2024/08/02 12:56

〔記者陳政宇／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）上月底在台北舉辦年會，傳出中共以取消後續交流阻擋國民黨立委出席；國民黨立委謝龍介則反駁說，「國台辦會笨到這種程度嗎？」立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（2）日直言，若國台辦沒出手介入，國民黨大可踴躍參加，否則站在台灣民意的對立面，笨的就是國民黨。

有網媒報導，指中共當局認定IPAC是反中聯盟，在國民黨未公開拒絕出席會議後，傳出台辦系統和統戰部對國民黨立委展開遊說，揚言一旦出席，後續國共各層級交流都將中斷。謝龍介則說，沒有這種事，也沒有人要脅藍委，並稱侮蔑國台辦下指導棋是民進黨慣用的伎倆。

對此，吳思瑤今受訪表示，國民黨對於是否參加IPAC的說詞一變再變，但唯一不變的是，國民黨採取反制、不予參與的立場，這讓人覺得非常遺憾，當世界的民主同盟國家來台灣齊聚一堂，跟台灣同一陣線，國民黨卻執意要與台灣的主體性和民意站在對立面。

吳思瑤說，有消息稱中方涉及影響國民黨立委，這消息當然需要查證，但中方積極運作、影響其他國家的國會議員不參與IPAC，以這樣的邏輯來看，那國台辦出手介入實在是不足為奇；倘若國台辦沒有出手下指導棋，國民黨大可不甩中國的壓力、踴躍參加，否則笨的就是國民黨。

吳思瑤呼籲，希望國民黨持續與台灣站在一起，IPAC這次達到史上最好的成果，最大規模在台灣舉辦，也通過「聯大2758號決議文」不涉及台灣主權地位的決議，對台灣非常有利，大家都希望IPAC未來運作順利，各國的國會議員回到該國，能夠依據相關決議來推動有利於台灣的議案。

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