無懼藍白鎖定罷免！吳思瑤提「地方媽媽」一句話正面迎戰

民進黨幹事長吳思瑤受訪回應時事。（記者陳逸寬攝）

2024/08/02 11:57

〔記者陳政宇／台北報導〕基隆市長謝國樑及新竹市長高虹安雙雙陷入罷免危機，藍白則揚言要罷免立法院民進黨團幹事長立委吳思瑤作為反制。對此，吳思瑤今（2）日分享選區內「地方媽媽」的一句精準評論，「自己家的孩子沒教好，要打別人家的孩子來出氣」，並呼籲政黨不應過當介入、或為報復而啟動毫不相干的罷免案。

面對藍白鎖定罷免，吳思瑤今受訪表示，憲法賦予人民非常珍貴的罷免權利，罷免是人民依據憲法的賦權所發動，民進黨自始自終的立場一貫，不樂見罷免是由政黨或政治力來操控介入。

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吳思瑤說，「罷樑」已進入程序，也有公民提起對新竹市長高洪安的罷免行動，而國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹或民眾黨主席柯文哲近日還說，只要罷樑成功、高虹安被提罷免，他們就要提出對吳思瑤的罷免作為反制；這讓她非常好奇、也非常疑惑，自己不是縣市首長，也沒有涉入什麼犯罪行為，藍白為何會針對單一立委指名罷免，「這不就是把罷免作為政黨的報復工具嗎？」

吳思瑤並分享，她昨天在選區北投跑行程，覺得地方媽媽的智慧實在是非常精準，有一位媽媽跟她說，「這就是自己家的孩子沒教好，要打別人家的孩子來出氣」，北投鄉親很精準地定義了這樣的事件。

吳思瑤強調，罷免不應當成為報復性的循環，民進黨尊重人民的權利，但政黨過當介入、甚至為了報復而啟動毫不相干的第三者罷免案，這真的是非常奇怪；自己認真問政、基層服務扎實，永遠做好每一天的功課，每一天都全力以赴，「我沒有什麼擔憂，我一切非常的平常心」。

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