為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

無懼藍白鎖定罷免！吳思瑤提「地方媽媽」一句話正面迎戰

民進黨幹事長吳思瑤受訪回應時事。（記者陳逸寬攝）

民進黨幹事長吳思瑤受訪回應時事。（記者陳逸寬攝）

2024/08/02 11:57

〔記者陳政宇／台北報導〕基隆市長謝國樑及新竹市長高虹安雙雙陷入罷免危機，藍白則揚言要罷免立法院民進黨團幹事長立委吳思瑤作為反制。對此，吳思瑤今（2）日分享選區內「地方媽媽」的一句精準評論，「自己家的孩子沒教好，要打別人家的孩子來出氣」，並呼籲政黨不應過當介入、或為報復而啟動毫不相干的罷免案。

面對藍白鎖定罷免，吳思瑤今受訪表示，憲法賦予人民非常珍貴的罷免權利，罷免是人民依據憲法的賦權所發動，民進黨自始自終的立場一貫，不樂見罷免是由政黨或政治力來操控介入。

吳思瑤說，「罷樑」已進入程序，也有公民提起對新竹市長高洪安的罷免行動，而國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹或民眾黨主席柯文哲近日還說，只要罷樑成功、高虹安被提罷免，他們就要提出對吳思瑤的罷免作為反制；這讓她非常好奇、也非常疑惑，自己不是縣市首長，也沒有涉入什麼犯罪行為，藍白為何會針對單一立委指名罷免，「這不就是把罷免作為政黨的報復工具嗎？」

吳思瑤並分享，她昨天在選區北投跑行程，覺得地方媽媽的智慧實在是非常精準，有一位媽媽跟她說，「這就是自己家的孩子沒教好，要打別人家的孩子來出氣」，北投鄉親很精準地定義了這樣的事件。

吳思瑤強調，罷免不應當成為報復性的循環，民進黨尊重人民的權利，但政黨過當介入、甚至為了報復而啟動毫不相干的第三者罷免案，這真的是非常奇怪；自己認真問政、基層服務扎實，永遠做好每一天的功課，每一天都全力以赴，「我沒有什麼擔憂，我一切非常的平常心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲點名罷免北市2綠委 謝國樑：都不要罷免 讓大家好好做事
2024/08/01 16:44

柯文哲點名罷免北市2綠委 謝國樑：都不要罷免 讓大家好好做事
都是愛貓族！ 蕭美琴秀合照響應「愛瑤令」 跨海擁抱吳思瑤
2021/03/11 17:00

都是愛貓族！ 蕭美琴秀合照響應「愛瑤令」 跨海擁抱吳思瑤

復旦明星學區加持 逐學區找房比例高
吳怡農接力「愛瑤令」 鼓勵吳思瑤「直球對決」罷免案
2021/03/06 17:06

吳怡農接力「愛瑤令」 鼓勵吳思瑤「直球對決」罷免案
罷免高虹安連署破千份 柯文哲點名吳思瑤、吳沛憶開嗆：誰怕誰
2024/07/31 17:04

罷免高虹安連署破千份 柯文哲點名吳思瑤、吳沛憶開嗆：誰怕誰

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
藍白擬推動罷免吳思瑤、吳沛憶 王定宇批：對公民行動的污衊
2024/08/01 12:33

藍白擬推動罷免吳思瑤、吳沛憶 王定宇批：對公民行動的污衊
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播