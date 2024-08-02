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國會擴權釋憲案6日辯論 翁曉玲批部分大法官「裁判兼球員」

立委翁曉玲（右）2日出席中華民國憲法學會、台灣行政法學會、國家政策研究基金會2日舉行 「憲法法庭裁判後 國會職權的困境與未來」座談會。（記者劉信德攝）

立委翁曉玲（右）2日出席中華民國憲法學會、台灣行政法學會、國家政策研究基金會2日舉行 「憲法法庭裁判後 國會職權的困境與未來」座談會。（記者劉信德攝）

2024/08/02 11:31

〔記者方瑋立／台北報導〕國會擴權法案釋憲案6日將進行言詞辯論，中華憲法學會、台灣行政法學會及國家政策研究基金會今舉辦「憲法法庭裁判後 國會職權的困境與未來」座談會，訴訟立院代表國民黨立委翁曉玲受邀擔任引言人時批評，該法案相比其他國家法制處罰已不嚴厲，通過至今也未產生任何影響，也不可能違憲。並批部分大法官已如「裁判兼球員」，發言如政府的訴訟團隊，罔顧人民幸福。

中華憲法學會、台灣行政法學會及國家政策研究基金會今於北市市長官邸藝文沙龍舉辦「憲法法庭裁判後 國會職權的困境與未來」座談會，由前大法官蘇永欽及前立委高思博主持，邀請國內各大學法律教授，分兩場次討論「國會立法與司法審查」、「職權行使法的困境與未來」等議題。

國民黨立委翁曉玲以憲法訴訟立院代表身分受邀引言時表示，該法案重點包括總統赴立院國情報告常態化、將人事統一權的審查法制化、規定聽證調查權及針對干擾國會議事行為如說謊或無故缺席進行處罰。

翁曉玲稱，相較其他國家法制，此法處罰規定已較不嚴厲，且通過至今不足一個月，並無產生任何影響，何來重大損害之影響？對大法官仍做成暫時處分裁定深表遺憾，相信將在6日言詞辯論充分討論各條文是否違憲。

翁曉玲批評，少數大法官發言已讓人覺得「裁判兼球員」，宛如政府的訴訟團隊，無法超越政治、超然中立。她呼籲大法官回歸憲法解釋仲裁者角色，不要再為聲請機關事先找理由，否則即使做出裁判，能讓人民幸福嗎？

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