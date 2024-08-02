擬加入國民黨 醫師翁壽良圓環掛看板佈局嘉義市長選舉

心臟內科醫師翁壽良掛看板佈局下屆嘉義市長。（記者王善嬿攝）

2024/08/02 10:34

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市長黃敏惠2018年回鍋連任2屆市長將屆滿，心臟內科醫師翁壽良今在噴水圓環懸掛沒照片、僅有文宣「縣有故宮，市孵巨蛋」的神祕看板，佈局下屆市長選舉；翁壽良說，最近委託前立委翁重鈞幫他加入國民黨；國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，任何黨內同志有企圖心都樂觀其成，市長提名機制會由中央籌畫、啟動，現在以爭取民意支持才最重要。

蔡明顯說，距離下屆市長選舉還有近2年時間，大家都可以表達意願；下屆市長選舉時程、提名機制將由中央統一規劃，任何人有選舉動作、語言展現企圖心，黨部都樂觀其成。

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市長選舉是否與民眾黨「藍白合」？蔡明顯說，藍白合在中央成為話題，不過各縣市情況不同，當然藍軍能整合對選舉更有利，未來將視選情演變採取適當策略。

55歲翁壽良曾任彰化基督教醫院住院、研究醫師、聖馬爾定醫院心血管中心主任，現任嘉義市陽明醫院心臟內科醫師，與前國民黨立委翁重鈞是親戚，家族與黃敏惠家族是世交，翁壽良並曾與黃敏惠的先生、醫師蔡宗佑共事，先後擔任光學社福協會理事長；2016年以無黨籍參選第9屆嘉市立委落選，去年以無黨籍擔任民眾黨總統候選人柯文哲的嘉義競總主委。

翁壽良表示，自返鄉在嘉市執業，對家鄉有很深感情，認為面臨少子化，以及嘉義縣推動科學園區、從農業大縣要轉型為農工大縣，嘉義市應強化服務、觀光產業急起直追，引進演唱會經濟，帶動發展；嘉義市東區體育場附近有學校、公園，緊鄰建國二村市地重劃區、彌陀路，適合興建小巨蛋，讓年輕人不用到外縣市看演唱會，有助發展觀光。

翁壽良說，之前並沒有加入民眾黨，最近委託前立委翁重鈞幫他加入國民黨，他已租用噴水圓環位置到2026年12月31日，將不定期更換看板、宣傳競選政見。

翁壽良在噴水圓環掛看板引起關注。（記者王善嬿攝）

醫師翁壽良意圖挑戰市長選舉，今掛看板拋蓋巨蛋議題。（翁壽良提供）

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