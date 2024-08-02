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四叉貓基隆火車站撲空 謝國樑今轉戰百福車站直播

基隆市長謝國樑今天到七堵百福火車站旁直播問安。（民眾提供）

基隆市長謝國樑今天到七堵百福火車站旁直播問安。（民眾提供）

2024/08/02 10:19

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑連日在基隆火車站周邊直播，向通勤族問安並發送政策筆記本，昨天遇台灣國理事長陳峻涵合照喊話「拆樑行動差你一票」，今天早上網路名人四叉貓也來基隆車站找謝國樑，結果撲空，謝國樑轉移到七堵百福車站直播。

謝國樑從7月29日起在基隆火車站前直播問安，昨天在城際轉運站周邊，結果遇到陳峻涵來合照，陳當面喊「拆樑行動差你一票」，場面尷尬，謝國樑默默離開。

陳峻涵直播時指謝國樑不辦正事、荒廢市政，浪費納稅人的錢，要代表基隆人表達不滿，希望罷樑行動繼續努力加油。

今天第5天直播，四叉貓在臉書說，「難得早起到基隆車站來找謝國樑，結果他給我跑去百福車站，今天算你贏！（哭著跑走）」。對此有民眾留言「鐵柱躲貓貓」，「你就去百福找他玩」。

謝國樑今天在百福火站陸橋前直播問安，他澄清，他是利用上午7點到7點40左右上班前的時間來問安，不會影響到上班時間，民眾不必擔心，不會耽誤市政。

謝國樑稱，連著2天出現不理性行為，有一名女士跟蹤他，一名男性亂入（指陳峻涵）喊口號，他認為大家近距離接觸，不要有不理性的動作，不管支不支持罷免，彼此表達自已的理念，希望保持平和理性。

基隆市長謝國樑今天到七堵百福車站周邊直播問安。（擷取謝國樑臉書）

基隆市長謝國樑今天到七堵百福車站周邊直播問安。（擷取謝國樑臉書）

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