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出席高齡健康產業博覽會 賴清德將聚焦三大主軸

總統賴清德今日上午將出席「第一屆高齡健康產業博覽會」，總統府將成立三大委員會，其中「氣候變遷對策委員會」將於下週8月8日首登場，隨即登場的將是「健康台灣推動委員會」，今日出席博覽會，也被視為為委員會暖身。（資料照）

總統賴清德今日上午將出席「第一屆高齡健康產業博覽會」，總統府將成立三大委員會，其中「氣候變遷對策委員會」將於下週8月8日首登場，隨即登場的將是「健康台灣推動委員會」，今日出席博覽會，也被視為為委員會暖身。（資料照）

2024/08/02 10:17

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德今日上午將出席「第一屆高齡健康產業博覽會」，結合產官學研等各界力量，現場有兩百個機構參加，包括健康檢測、運動競賽、醫師專題開講、親子互動遊戲等，規模盛大。據了解，賴清德於總統府成立三大委員會，其中「氣候變遷對策委員會」將於下週8月8日首登場，隨即登場的將是「健康台灣推動委員會」，今日出席博覽會，也被視為為委員會暖身，現場將聽取來自產官學研各界聲音與建言。

據了解，賴清德今日談話將聚焦於如何從產業、照護、輔助科技、數位服務等各面向，促進國人健康，帶動經濟發展。主要推動三大主軸：

第一，凝聚各界共識，通過「健康憲章」，落實「健康台灣深耕計畫」，改善醫療環境工作條件、進行人才培育。並建立全人健康照護模式，加速智慧醫療應用，全力推動國家癌症防治計畫。

第二，持續推動「高齡科技產業行動計畫」，帶動長照、輔具、高齡醫療，以及後端運輸等產業。讓更多醫療產品及服務，在台灣落地發展，提升高齡者生活品質，減輕照顧者的負擔。

第三，發揮台灣科技實力，伴隨各項政策推動，帶動智慧醫療、生技醫療等產業的進步。

據了解，賴清德成立「健康台灣推動委員會」初衷之一，係透過產官學研各界跨領域討論，進行更多合作交流、共同發掘更多潛在的醫療需求，同時因應台灣即將邁入的「超高齡社會」，以及面對來源不明跨國等挑戰下，為國人提供更完善醫療服務，讓台灣成為全球高齡健康產業的領頭羊。

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