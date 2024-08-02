不擔心柯文哲「圖利」 吳靜怡：民眾黨頹勢不是「護夫大使」能擔起的

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2024/08/02 10:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，日前在臉書PO文護航民眾黨主席柯文哲「圖利」說，怒批台灣興文字獄的手法還真是高明。不過，她對京華城一點看法也沒有，因為一點也不擔心。對此政治評論員吳靜怡表示，民眾黨的頹勢，恐怕不是柯文哲太太「護夫大使」陳佩琪一時就能擔起的。

吳靜怡在臉書PO文表示，「高虹安犯的貪污、柯文哲說的圖利」讓民眾黨不用一個月的時間，民調崩跌成6.1%，柯文哲在選總統時，用民調數據和網路數字獲得極大的信心選票和募款利益，選後潮水退了，柯文哲直播人數從選前之夜的31萬，到現在，破千都很難，到底是空軍全部退散，還是網軍無法固守！

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，陳佩琪無法彌補柯文哲可信度的破網，「貪污、圖利」民眾黨面對自己許多事件從來都不道歉，也不屑採取低調，司法不公這樣的論述和輿論，就像是放羊的孩子在喊「羊來了」，無效。

吳靜怡續指，前台北市副市長彭振聲預計8月20日赴臺北市議會調查小組，針對京華城的問題說明，這樣的轉折會不會就像是吳子嘉所說的，彭副市長跟柯文哲抱怨他受不了，之後，跟周榆修疑似約在黃珊珊之前執業的律師事務所商談呢？到底有沒有串供，又或者，是不是談不攏所以主動約游淑慧要出席議會調查小組？

吳靜怡直言，高虹安事件給柯文哲團隊最大的警示就是「認錯緩刑才是上策」，期待有人願意成為吹哨者，讓自稱圖利的柯文哲趕快被調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法