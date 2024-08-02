委內瑞拉經濟衰敗陷動亂 矢板明夫曝親中轉折：值得台灣借鑒

矢板明夫發文指出，委內瑞拉原本是富有國家，但在民粹主義者查維斯（見圖）擔任總統並採取「親中反美路線」後，該國和美國的關係一落千丈，經濟也開始衰退，如今該國幾百萬人流離失所。（歐新社）

2024/08/02 11:57

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉近日發生嚴重動亂，造成多人傷亡，日本資深媒體人矢板明夫發文指出，委內瑞拉原本是富有國家，但在民粹主義者查維斯擔任總統並採取「親中反美路線」後，該國和美國的關係一落千丈，經濟也開始衰退，如今該國幾百萬人流離失所，矢板明夫也示警「委內瑞拉的沈痛教訓，值得台灣借鑒」。

矢板明夫在臉書發文指出，近日南美洲的委內瑞拉發生嚴重動亂，因為懷疑馬杜羅總統在大選中作弊，民眾走上街頭並與軍警爆發衝突，造成多人傷亡，馬杜羅總統雖下令鎮壓，但預估衝突可能繼續擴大。

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矢板明夫指出，擁有豐富石油資源的委內瑞拉，40多年前是中南美屈指可數的富有國家，據統計1980年的人均GDP約8300美元，當時台灣的人均GDP不到2400美元。但去年委內瑞拉的人均GDP約為3400美元。台灣的人均GDP則是上升到了3萬2300美元，差不多是委內瑞拉的10倍左右。

對於為什麼會出現這麼大的差距呢？矢板明夫表示，主要是因為1999年，委內瑞拉人民親手把民粹主義者查維斯（Hugo Rafael Chávez）高票送上總統大位。當年查維斯的主要競選口號是「反對貪腐」、「社會公平」、「不做美國的傀儡」等。但在查維斯上台之後，立即採取了「親中反美路線」，多次訪問北京。成為了中共首腦的座上賓，拿到了中國各種各樣的支援。但和美國的關係從此一落千丈，委內瑞拉的經濟也開始衰退。

矢板明夫提到，查維斯也以各種方法擴大總統權限，指定自己的親信馬杜羅為接班人，並利用各種作弊打壓反對黨。到今年已是委內瑞拉走親中路線第25個年頭，但委內瑞拉的鈔票形同廢紙，通膨率高達200%，幾百萬人流離失所，很多人連吃飯都成問題。

矢板明夫說，本次的反抗運動，是人們在忍無可忍下的奮力一搏。不過，委內瑞拉人民應該也清楚，是他們自己用手中的民主選票，把國家和自己的生活，搞得如此滿目瘡痍的。對此他也強調「委內瑞拉的沈痛教訓，值得台灣借鑒」。

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