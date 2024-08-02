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市政爭議多頻懲處官員 簡舒培：市長領導風格不改 問題仍會發生

台北市長蔣萬安19日為幼兒園性侵案鞠躬道歉。（資料照）

台北市長蔣萬安19日為幼兒園性侵案鞠躬道歉。（資料照）

2024/08/02 00:26

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市市場處原處長陳庭輝昨調陞技監，針對幼兒園性侵案蔣市府擬將公務員行政疏失送交考績會，更傳出文化局長蔡詩萍因「潮台北」備受罵名，將原本負責此事的專委業務拿掉；議員簡舒培表示，政策是市長決定，換事務官、懲戒公務員難道問題可以解決嗎？市長領導風格沒改變、不檢討，問題仍會持續發生。

北市府發言人殷瑋表示，市長蔣萬安面對市政挑戰一貫的態度就是誠心面對、務實解決，若有需要修法，也都積極提出跟中央共同努力，研議推動。

蔣萬安今年處理不少爭議案遭批反應慢半拍、狀況外，包含木新市場改建惹民怨、第一果菜及萬大魚類批發市場改建案、寶林食安事件、剴剴兒虐案、潮台北音樂節，再上近期幼兒園性侵案，導致蔣萬安負面聲量爆增，備受罵名。

蔣萬安競選期間拋出國際音樂節政見，於三年編1.2億元舉辦，預計今年9月斥資兩千萬試辦「潮台北」，文化局卻未徵詢業者挨批草率，甚至還「與民爭利」辦音樂活動與民間業者對打，不但沒帶動音樂產業、反而重創；傳出文化局長蔡詩萍還將原本負責此事的專委陣前換將，將大部分的工作直接交給北流，卻也導致多數活動及預算都給北流，遭人詬病。

文化局回應，北流行政法人原先成立之宗旨即為推動台北流行音樂文化，培育人才與扶植產業，故潮台北中針對音樂產業論壇及演唱會即交由北流基於本身專業，納入年度計畫自籌辦理，至於本局人事輪調屬公務上正常之職務輪調，以增進同仁職務歷練。

而近期北市教育局長湯志民在幼兒園性侵案備受質疑時，因人在國外、持續「神隱」未出面，昨他於事發後首度公開露面，並坦言在調查過程中教育局確實不夠完善，如能感同身受就會更重視此案，或許就有不同發展。目前，教育局已將相關人員行政上的疏失送交考績會，據了解，最快下週會有懲處結果。

簡舒培指出，陳庭輝於市場改建上，沒功勞也有苦勞，換掉他的原因是陳庭輝沒讓蔣萬安進入狀況、沒做好防火牆，讓火燒到蔣萬安身上，才會被以「明升暗降」的方式換掉，且關鍵導火線木新市場改建當初也是蔣萬安的決策錯誤，逼得局處要幫市長的支票買單，結果出事卻要事務官負責。

簡舒培表示，蔣萬安目前看起來是要整頓換上自己人，否則北市教育局長湯志民在本次幼兒園事件、台北市社會局長姚淑文於剴剴案都應該要下台。民進黨議員林延鳳批評，潮台北未事先徵詢了解北市在地音樂業者想法，與其他音樂節舉辦時間，甚至與民爭利，若後續效果不彰，甚至還重創音樂產業，蔡詩萍就應負起責任。

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