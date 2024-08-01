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許智傑鬆口將「跨區」掛近50看板 8月宣布參選高雄市長

民進黨籍立委許智傑鬆口將「跨區」掛近50看板，準備8月宣布參選高雄市長。（記者黃良傑攝）

民進黨籍立委許智傑鬆口將「跨區」掛近50看板，準備8月宣布參選高雄市長。（記者黃良傑攝）

2024/08/01 21:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕民進黨立委許智傑今晚參加台灣連鎖加盟促進協會餐敘，致詞透露他已在旗山區近國道間，掛上看板「AI高雄」，力挺AI在高雄，強調他和陳其邁「最近」，都是雄中同學也是「理工男」。由於許是鳳山地區的立委，將「跨區」掛40、50個看板，引人注目，他於餐敘中透露8月間，將會宣布參選高雄市長。

許智傑表示，他在國道10號下旗山交流道正中間的看板也換了，其他陸陸續續高雄市有40、50塊看板會做起來，重點有兩個，第一個AI是全世界的潮流，黃仁勳說台灣是AI的起點，力積電董事長黃崇仁說台灣是世界AI的首都，他認為高雄的機會就是拚AI首都，也是高雄的機會。

他強調，市長陳其邁已經引進台積電，還有輝達跟鴻海合作也進很多超級電腦在軟體園區，他竪立的看板第一個主軸是「AI首都」。

許智傑說，陳菊把高雄重工業城市變成移居觀光城市，陳其邁變成科技觀光城市，將來我們要變成AI的首都這是我希望努力的方向。

他表示，還有一個看板有用陳其邁照片，因為「我們是高中同學」，也都是理工男，跟其他候選人有不一樣的地方，AI將來跟世界潮流的接軌，應該會跟其邁的本質學能跟素養會比較接近一點，未來希望要把高雄打造成AI首都。

目前民進黨籍民代宣布參選高雄市長的民代，包括立委賴瑞隆、邱議瑩宣布參選高雄市長，立委林岱樺今晚也表示，將會選擇最佳時間宣布。

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