王幼玲當選人權會副主委 林文程、葉宜津任遴派委員

監察院長兼人權會主委陳菊（中）與新任遴派人權委員林文程（右）及葉宜津（左）合影。（監察院提供）

2024/08/01 18:53

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院長陳菊今宣布國家人權委員會新年度人事，監委林文程及葉宜津為人權會新任遴派委員，人權會當然委員王幼玲經全體人權委員互相推選當選新任副主委，任期自今起至明（2025）年7月31日止。

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊表示，監委林文程長期致力於國際外交，為台灣發聲，也多有人權議題相關學術專文，同時長期與歐美及亞洲相關國家人權機構團體建立合作關係。

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陳菊另指出，監委葉宜津於公共領域資歷豐富，長期關注司法不正義等人權議題，期許2位新任遴派委員施展專長，林協助推動人權外交，促進人權會與國內外人權組織密切交流合作，葉以深耕基層的豐富經驗，續為不利處境群體發聲。

此外，人權會新任副主委經全體人權委員互相推選，由監委王幼玲接任，對此陳菊指出，王幼玲長期關注身心障礙者、移工等不利處境群體的權利保障，其數十年如一日的專業負責態度值得肯定，有助帶領人權業務的推展和深化。

另，陳菊同時感謝前副主任委員蔡崇義，於任內以其法律專業帶領人權會幕僚處理陳情申訴案件及研提立法意見；以及浦忠成委員在過去一年督導人權會同仁，監督政府就「族群主流化」、「原住民族關切之權利」的落實情形，並提出具體改善建議。

監察院依據「國家人權委員會組織法」第三條規定，每年由監察院院長遴派兩名監察委員為人權會委員，並由全體委員互推一人擔任副主任委員。

監院新聞稿指出，監委林文程從學者入公職，過往擔任臺灣民主基金會執行長期間，致力提升臺灣民主和人權，與歐美先進國家人權機構團體、亞洲發展中國家的人權團體均建立密切合作關係，今年「國際監察組織（International Ombudsman Institute，IOI）第13屆世界會議上，林以「監察使於促進原住民族權利保障之角色及功能」為題，為台灣原住民族權益發聲。

監院續指，監委葉宜津資歷豐富，歷任台灣省議會及立法院民意機關，長期關注人權議題，對於特偵組辦案過程中戕害人權的現象，率先主張廢除特偵組，終結此一司法不正義的組織，期待未來於商業人權、科技人權、氣候人權等新興人權議題上有更多發揮。

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