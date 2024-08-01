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陸委會民調：84.6％台人不認同中共「懲治台獨22條意見」

陸委會今日公布最新民調，近8成5台灣民眾不認同中共發布「懲治台獨22條意見」，近9成民眾不認同中共軍機艦持續在我周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線。 （資料照）

陸委會今日公布最新民調，近8成5台灣民眾不認同中共發布「懲治台獨22條意見」，近9成民眾不認同中共軍機艦持續在我周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線。 （資料照）

2024/08/01 18:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日公布最新民調，近8成5台灣民眾不認同中共發布「懲治台獨22條意見」，近9成民眾不認同中共軍機艦持續在我周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線。

陸委會表示，本次調查針對近期中共對台作為及兩岸交流等議題探詢民眾看法，88.9%民眾不認同中共軍機艦持續在我周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線，85.1%不認同中共海警在金門附近海域進行其宣稱的「常態化執法巡查」。

民調顯示，85.0%民眾反對中共所提「一國兩制」主張。84.6%不認同中共發布「懲治台獨22條意見」，並實施國安法新規定等，檢查民眾隨身物品的做法。

陸委會指出，在長期觀察議題方面，88.5%民眾主張「廣義維持現狀」。85.2%民眾支持台灣的未來要由台灣2300萬人決定。另大多數民眾認為中共對我政府與人民不友善，比例分別為72.5%、55.6%，均維持長期穩定趨勢。

陸委會分析，民調顯示，台灣人民不認同中共軍機艦及海警在我周邊海域活動、發布「懲治台獨22條意見」等做法。相關調查結果反映，台灣民意堅定捍衛國家主權，反對中共對台脅迫作為。

陸委會強調，政府將持續站穩中華民國憲政體制，秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀；呼籲中共正視兩岸現實及台灣主流民意，放棄對台複合性施壓，透過善意堆疊促進雙方互動良性循環，逐步建構兩岸和平穩定關係。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在今年7月26日至30日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

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