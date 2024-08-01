朱立倫8/3基隆挺樑竟選在童子瑋家門口 綠議員：挑釁意味濃

朱立倫3日到基隆挺謝國樑，卻選在童子瑋家旁會合，綠營議員批侵門踏戶挑釁。（記者盧賢秀攝）

2024/08/01 18:39

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨主席朱立倫3日要到基隆挺市長謝國樑，走訪仁愛市場，卻在曾被國民黨點名要罷免的基隆市民進黨議長童子瑋家旁會合，民進黨議員批侵門踏戶挑釁意味濃厚，只會升高仇恨值。國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，隨機挑選會合地點，不知道是議長家旁邊。議長童子瑋說，這個活動他是不是被霸凌了！

國民黨今天發出1張朱立倫與謝國樑合照的圖卡，朱立倫將於8月3日到仁愛市場挺謝國樑，但卻選在愛三路15號會合，就在議長童子瑋家旁邊。

請繼續往下閱讀...

民進黨議員鄭文婷表示，基隆人都知道愛三路13號永安通訊行是童子瑋家的資產，一般政治人物或民眾在仁愛市場辦活動，會選愛三路與仁二路口，較容易吸引民眾的注意，但謝國樑與朱立倫卻偏偏選在童家隔壁，根本就是侵門踏戶、挑釁的意思濃厚，給童子瑋下馬威。

民進黨議員吳驊珈表示，尊重朱立倫和謝國樑到仁愛市場的反罷免活動，但是活動地點卻在童子瑋議家隔壁，讓政黨仇恨值不斷升溫，她再次強調，民進黨從頭到尾並未介入罷免活動，公民團體也有罷樑的自由與權利，國民黨持續營造政黨仇恨，對基隆市民、基隆市政百害無一利，請謝國樑不要一錯再錯。

民進黨議員張之豪說，童子瑋是謝陣營要報復性反罷免的第1人，謝國樑最新一場反罷免活動竟然辦在童子瑋家旁，這樣的行為就是在挑釁，在這個時候升高政治對立的仇恨值對這個城市的成長進步有什麼幫助？謝國樑口口聲聲要把基隆打造成亞洲最有愛的城市，但這個挑釁的行為、這個提高仇恨值的行為，實在看不出愛在哪裡？

吳國勝則說，只是選市場人潮多的地方辦反罷免活動，安樂市場、信義市場都去過，大家各自努力，是隨機挑選會合地點，就到仁愛市場裡拜訪，沒有特別指定在哪裡會合，可能是巧合，他真不知道15號是童子瑋家旁邊，沒有所謂挑釁的意思。

朱立倫3日要到基隆挑謝國樑，卻在童子瑋家旁會合，綠營議員批挑釁升高仇恨值。（記者盧賢秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法