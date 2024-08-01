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國家氣候變遷委員會8/8登場 賴清德將直球對決能源議題

賴清德總統。（資料照）

賴清德總統。（資料照）

2024/08/01 17:53

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德上任後宣布設立3大委員會，率先登場的「國家氣候變遷對策委員會」因颱風延期，總統府今宣布將於下週四（8日）登場，邀請各領域專家就各項議題「直球對決」，台電董事長曾文生也將針對能源議題進行「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」；府方說，能源不是反核、擁核的是非題，而是共尋務實解方。

總統府今宣布，氣候變遷對策委員會預定於8月8日下午4時召開，由總統賴清德主持，邀集各領域專家學者與會討論，並由環境部長彭啟明報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」、台灣電力公司董事長曾文生報告「台灣2035電力供需分析及挑戰」。

府方表示，委員會肩負3大目標，要成為社會參與的平台、社會溝通的橋樑、政策效能的引擎，會中將直球對決7大主軸，包括淨零轉型、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融，以及國土永續調適韌性等，彭啟明、曾文生也會就近期社會關注的2大議題提出報告。

府方指出，以社會關注的能源議題為例，預期不會只停留在反核、擁核的二元討論「是非題」，而將透過理性對話共尋務實解方、凝聚社會共識，會中若形成高度共識即可形成決策，一旦有歧異，也能決議請行政部門再研議，如窒礙難行、或委員對實際狀況有資訊不充足之處，委員會也有強化實際資訊揭露及溝通的效果。

總統府今宣布，氣候變遷對策委員會預定於8月8日下午4時召開，由總統賴清德主持。（資料照）

總統府今宣布，氣候變遷對策委員會預定於8月8日下午4時召開，由總統賴清德主持。（資料照）

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