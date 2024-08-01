挑釁？國民黨挺樑宣講地點 竟選在民進黨議長童子瑋家隔壁

議長童子瑋今日上廣播節目時，談到國民黨刻意在自家隔壁辦反罷免宣講，感覺遭到霸凌。（記者吳昇儒翻攝）

2024/08/01 17:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕國民黨主席朱立倫預計將於本月3日星期六，前往基隆幫市長謝國樑進行「挺善樑」宣講，但集合地點卻選在民進黨議長童子瑋家位於仁愛市場一樓店面的隔壁，引發爭議，憂心屆時雙方支持者恐易發生衝突。基隆市警察局表示，將會在現場安排意見表達區，給民眾發表自己想法，警方定會維持行政中立，協助維護現場秩序。

警方指出，目前有接獲申請，國民黨主席朱立倫將於8月3日11時至12時許，將在愛三路15號舉行宣講活動，將會派員前往協助維持秩序，且保持行政中立。

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基隆市議員張之豪今日也表示，謝國樑現正如火如荼的舉辦反罷樑造勢活動，最新的這一場居然辦在議長童子瑋家門口，而童就是謝國樑陣營報復性反罷免的第一人，這樣的行為就是在挑釁，縱使謝國樑陣營會矢口否認，但基隆市民所看到的這就是挑釁，升高政治對立的仇恨值，對基隆這個城市有甚麼幫助？

童子瑋今日下午於廣播節目中也指出，早上看到新聞，發現朱立倫要在仁愛市場舉行宣講，該處並非廣場或活動中心；更奇怪的是，就算辦在仁愛市場，四處都可以選，但那麼多地方卻偏偏選在自家店面隔壁，感覺自己老是被國民黨霸凌，被欺負的對象，每次有事都往自己身上潑，都要找話題炒作。

童子瑋說，謝國樑一方面說要好好的溝通，也很誠懇地到車站前表達他的心聲，一方面又辦了一個反罷免活動在自家門口。他要告訴大家，自己是站在中立的立場，所有的預算審核也都是站在最中立的角度處理，每個議員都非常清楚。

基隆市警察局則指出，側面了解該處屋主已經出租，是否有挑釁意味，較難認定，為了尊重各界的意見，當日會在現場安排意見表達區，開放給不同民眾發表自己的看法，警方定會維持行政中立，協助維護現場秩序。

童子瑋也在Threads上面說到自己感覺被霸凌。（翻攝自Threads）

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