我駐澳門人員須簽一中承諾書 梁文傑：將做最壞打算

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2024/08/01 17:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕我國政府派任公務人員赴澳門辦事處就任，中國再度逼簽一中承諾書，陸委會發言人梁文傑今日正告澳門特區政府，盡速排除不必要障礙，友善處理澳門辦事處人員派駐問題，讓我方人員正常輪替，倘若仍堅持損人不利己作為，我方將做最壞打算。

梁文傑在陸委會例行記者會表示，陸委會駐澳門辦事處的外交部派駐人員，因派任已經超過10年，7月23日調回國內，澳門政府對於接任人員申請簽證的條件，要求須簽署「一個中國原則」的書面，我方無法同意。

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梁文傑指出，我方正告澳門政府盡速排除不必要障礙，友善處理澳處人員派駐問題，讓我方人員正常輪替，倘若仍堅持損人不利己作為，我方將做最壞打算，屆時將衝擊台澳的民間交流及澳門的國際形象，所產生的負面效應，澳方須負完全責任。

梁文傑說明，陸委會目前剩兩名人員派駐在澳門辦事處，另有14名當地雇員。這兩名陸委會人員已待了7、8年，如果離開再派新的人過去，又會被要求承認「一個中國原則」，所以兩人至今堅持崗位。已輪調回台的外交部人員已派駐澳門超過10年，對生涯和家庭來說，政府無法硬是要求須留在那邊。

梁文傑說，台灣跟澳門的歷史淵源非常深厚，但因政治情勢的演變，造成派駐人員在香港和澳門都遇上困難，以香港辦事處來講，現在只剩當地雇員，在澳門目前有2名陸委會人員加上當地雇員。現在是儘量維持，如果長期這樣下去，可能要做最壞打算。

媒體問及，最壞打算是否撤處或變賣澳門國父紀念館？梁文傑回應，政府單位派人過去，一定要知會港府或澳府，不是用遊客身分去，因為過去那邊辦公，會行使台灣政府的權力，處理一些與政府有關的事物，所以若對方堅持，就沒有變通空間。

梁文傑重申，希望澳門特區政府不要設置不必要障礙，畢竟台灣與澳門之間情誼已經很久。

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