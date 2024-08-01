休想賠錢了事！ 鄭運鵬：會繼續在司法上要求徐千晴公開道歉

鄭運鵬表示，會繼續在司法上要求徐千晴若想當個公眾人物，就應該做個公開道歉洗門風的好榜樣。（資料照）

2024/08/01 17:44

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨發言人徐千晴公開嘲諷民進黨前立委鄭運鵬，在人力網站的徵才資訊未揭露充足資訊，猶如詐騙集團，鄭運鵬提告侵害名譽權。今年2月二審判徐千晴應賠償15萬元，鄭另針對刊登判決要旨以回復名譽等提上訴，這部分最高法院今（1日）發回高院更審。對此，鄭運鵬表示，「我會繼續在司法上要求她若想當個公眾人物，就應該做個公開道歉洗門風的好榜樣！」

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徐千晴去年5月在臉書嘲諷鄭運鵬在人力網站刊登的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，就像詐騙集團一樣讓人卻步。鄭運鵬認為這是人力網站的機制，未開出職缺本就不會揭露相關訊息，要求徐千晴道歉未果，向台北地院提起侵權損害賠償訴訟，要求徐賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。

此案進入訴訟後，一審台北地院判鄭運鵬敗訴，但二審高等法院認定徐千晴的貼文內容既然與證據資料不符，又未能證明她已盡合理查證，逆轉改判徐千晴應賠償15萬元。由於金額低於150萬元，依法不得上訴三審，已於二審確定，不過鄭運鵬針對刊登判決要旨與訴訟費用提出上訴，最高法院今判決廢棄，發回高院更審。

鄭運鵬今下午在臉書發文表示，「今天不知道為什麼超忙，空閒下來就看到很多朋友恭喜我賺到15萬元，這裡簡單說明一下。首先，現任民眾黨發言人徐千晴小姐因為『完全沒有進行查證，就公開污衊他人是詐騙集團』這件妨害名譽訴訟賠償15萬元早就已經定讞，我並不會因為今天的新聞再賺15萬元。」

「第二，今天法院發回審理的，是我的王牌大律師認為，原判決徐千晴小姐不需要公開道歉這個部分，等於妨害名譽公然侮辱可以賠錢了事，連小巷道歉都不用，並不符合這幾年類似案件的判決經驗。我們就這個部分繼續上訴，最高法院今天發回更審。王牌大律師會繼續努力，讓說謊成性不負責任的民眾黨可以得到司法上的警惕。」

「第三，徐千晴小姐最讓我感到不可思議的部份是，以她法律系畢業的背景，原本我可以接受公開致歉了事的政治小事，竟然可以忽視法律對於他人名譽的保障，自己扭曲言論自由的定義，經我提醒後還自作聰明在臉書上再鬼扯一輪，判罰15萬是剛好而已。我會繼續在司法上要求她若想當個公眾人物，就應該做個公開道歉洗門風的好榜樣。」

「最後，更讓我感到不可思議的是民眾黨，在徐小姐被判賠確認後，反而聘任她從新竹市政府貪污慣老闆高前市長那裡，轉任到民眾黨擔任發言人，果然是圖利掛嘴上的黨主席，只配判賠掛臉上的發言人！」

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