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國民黨桃園黨部7區8點街講 呼籲國會改革

國民黨團總召徐玉樹街頭宣講，說明國會改革的重要性。（記者謝武雄攝）

國民黨團總召徐玉樹街頭宣講，說明國會改革的重要性。（記者謝武雄攝）

2024/08/01 16:58

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市黨部今天選定7個行政區8個地點同步舉辦「讓陽光照進國會，民進黨怕什麼？」街講活動，出席成員高喊「支持國會改革、反貪腐、查弊案」等口號，除了說明國會改革的必要性及正當性，同時呼籲民眾支持國會改革，讓陽光照進國會，讓真相得以大白。

街講活動分別在中壢、龍潭、八德、大溪、楊梅、桃園、復興等行政區重要路口舉行，由各區市議員輪流站上肥皂箱宣講國會改革，也吸引不少支持者到場力挺。

出席龍潭場街講活動的黨團總召徐玉樹表示，民進黨執政8年以來，弊案叢生、惡意濫權，包括2兆貪污風電、超思雞蛋採購爭議、小吃店進口快篩爭議、口罩爭議、綠能弊案及台南八八槍案，各種施政弊端罄竹難書，民眾需要知道真相。

徐玉樹表示，國會改革法案，當年都是民進黨提出的內容，但民進黨執政後卻全力阻擋，甚至動員青鳥包圍立法院，呼籲民眾支持國會改革，讓立法權監督行政權，國家才會有進步。

另外議員楊朝偉、林政賢、李柏坊、陳瑛、朱珍瑤、舒翠玲、周玉琴等人，澄清推動國會改革並非為了國會擴權，而是加強監督，民進黨無所不用其極反對國會改革，就是為了維護黨的權益，讓許多弊案不被調查，國民黨推動國會改革，堅持做對的事情。

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