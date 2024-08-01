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共機單月擾台572架次、共艦220艘次 民進黨喊話：接受互不隸屬事實

民進黨中國事務部下午指出，7月國防部偵獲中國軍機572架次、軍艦220艘次，譴責中共以此恫嚇台灣。（圖由民進黨中國事務部提供）

民進黨中國事務部下午指出，7月國防部偵獲中國軍機572架次、軍艦220艘次，譴責中共以此恫嚇台灣。（圖由民進黨中國事務部提供）

2024/08/01 16:55

〔記者陳昀／台北報導〕中國軍事擾台不斷，民進黨中國事務部下午指出，7月國防部偵獲中國軍機572架次、軍艦220艘次，譴責中共以此恫嚇台灣，呼籲放下對台灣的野心，接受兩岸互不隸屬的事實，將心力放在解決自身國內經濟問題。

民進黨中國部指出，國防部7月1日上午6時至31日上午6時，共偵獲共機572架次、軍艦220艘次，持續在台灣空域、海域活動，更有423架次共機侵入我國防空識別區。中國山東艦海空聯訓期間，中共出動大批戰機與艦艇在台灣周邊騷擾，7月10日上午6時起，24小時內偵獲66架次共機擾台，創下今年單日新高。

民進黨中國部提到，凱米颱風7月25日登陸中國福建，引發嚴重災情，但從25至28日上午6時，台海周邊共偵獲13艘次中國軍艦，中共對台軍事侵擾，連颱風來襲也不放過；30日上午6時起24小時內，也偵獲共機25架次，其中有20架次逾越海峽中線，最近距離台北市僅50浬。

民進黨中國部計算，中共每派遣1架次共機擾台，至少要花新台幣203萬元（約45萬元人民幣）；每艘次軍艦擾台，所需成本更高達新台幣2250萬元（約497萬元人民幣）。民進黨中國部譴責中共藉由派遣軍機艦擾台、圍台等方式恫嚇台灣，更反對中共無視國內經濟問題，耗費大量資金侵擾台灣，呼籲中共停止對台軍事恐嚇，放下對台灣的野心，接受兩岸互不隸屬的事實，並將心力放在解決其自身國內問題！

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