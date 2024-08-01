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率團訪民進黨 日前防衛大臣：台灣若有危機將損害全球經濟

日本眾議員、前防衛大臣中谷元率跨黨派國會議員團拜會民進黨中央黨部，與黨秘書長林右昌及多位黨籍立委交流。（民進黨提供）

日本眾議員、前防衛大臣中谷元率跨黨派國會議員團拜會民進黨中央黨部，與黨秘書長林右昌及多位黨籍立委交流。（民進黨提供）

2024/08/01 16:31

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今發布新聞稿，日本眾議員、前防衛大臣中谷元率跨黨派國會議員團來台參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會，並拜會民進黨中央黨部。中谷元表示，如果台灣發生危機，將對全球經濟造成損害，期待台日關係持續強化，IPAC也將要求各國政府支持台灣加入聯合國，以行動支持台灣。

民進黨指出，日本跨黨派國會議員訪團成員包含眾議員中谷元、參議員舟山康江、眾議員大岡敏孝、眾議員櫻井周、眾議員本田太郎、眾議員岩谷良平、眾議員阿部司及前眾議員菅野志櫻里，一行昨與黨秘書長林右昌及黨籍立委邱議瑩、郭國文、范雲、陳冠廷及吳沛憶，就推展台日全方位合作、台灣國際參與、少子高齡化、性別議題及能源自給率等議題意見交流。

林右昌致詞表示，敬佩並感謝各國議員，在中國施壓下不畏艱辛來台參加IPAC年度峰會，台日長期友好，感謝疫情期間捐贈疫苗、今年花蓮地震後迅速捐款，日本展現對台灣的大力支持，深表感謝。自由之家與經濟學人在民主程度與自由度上，將台灣與日本列為亞洲前兩名，顯示台日不只互為重要經貿對象，更是共享民主自由與人權等普世價值的夥伴。

針對區域情勢，林右昌表示，台海和平不僅是兩岸問題，近年民主國家已逐漸了解台灣對於全球穩定的重要性，安全議題並不僅於軍事與國防，也包括經濟安全、救災救護等面向，盼如賴清德總統所提，台灣與日本能深化全方位的合作。

率團來台的中谷元曾任前首相安倍晉三的內閣防衛大臣及首相岸田文雄的國際人權輔佐官，他致詞表示，恭喜台灣加入IPAC、成為第41個加盟國家，對於賴總統在IPAC峰會呼籲民主國家共同合作，他表示，如果台灣發生危機，將對全球經濟造成損害，期待日後持續強化台日兩國關係，聯盟也將要求各國政府支持台灣加入聯合國，以行動支持台灣。

共同團長暨參議員舟山康江表示，台灣在2020年成立獨立的國家人權委員會，期許日本能夠以台灣為參考範例，並提及，台灣立法委員的女性比例相當高、女性參政也相當踴躍，希望能作為日本的模範。

立法院「台日交流聯誼會」副會長暨立委邱議瑩表示，日本無論在地震、疫苗、自由民主等議題上，皆充分展現「台灣有事，日本有事」的精神，台灣也會秉持「日本有事，就是台灣有事」的信念，持續與日本交流。

立法院「亞東國會議員友好協會」會長暨立委郭國文表示，這次IPAC能在台灣召開，感謝日本國會議員在幕後大力支持，期盼未來台日可以有更深入的合作，甚至推動日本版的台灣旅行法。

獲選為IPAC共同主席的立委范雲表示，中谷致力於推動日本版的馬格尼茨基人權問責法，制裁各國侵犯人權之人士，她作為立法院人權委員會會長，也曾推動相關法案，盼台日在人權議題上深化交流。

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