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劉世芳拜會未提國慶晚會建議？ 北市府：內政部6/28有表達期待

台北市長蔣萬安7月31日表示，10月份國慶晚會將於大巨蛋舉辦，而外傳內政部長劉世芳表達希望北市協助今年國慶晚會，不過內政部今（8月1日）否認。台北市長蔣萬安今被媒體堵訪問及此事，但僅簡短回「謝謝」就快步離去。北市府副發言人李政軒則表示，6月28日內政部有向市府表達，期待國慶晚會在台北市舉辦。（記者甘孟霖攝）

台北市長蔣萬安7月31日表示，10月份國慶晚會將於大巨蛋舉辦，而外傳內政部長劉世芳表達希望北市協助今年國慶晚會，不過內政部今（8月1日）否認。台北市長蔣萬安今被媒體堵訪問及此事，但僅簡短回「謝謝」就快步離去。北市府副發言人李政軒則表示，6月28日內政部有向市府表達，期待國慶晚會在台北市舉辦。（記者甘孟霖攝）

2024/08/01 16:15

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安7月31日表示，10月份國慶晚會將於大巨蛋舉辦，而外傳內政部長劉世芳表達希望北市協助今年國慶晚會，不過內政部今（8月1日）否認。台北市長蔣萬安今被媒體堵訪問及此事，但僅簡短回「謝謝」就快步離去。北市府副發言人李政軒則表示，6月28日內政部有向市府表達，期待國慶晚會在台北市舉辦。

蔣萬安今上午表示，立法院長韓國瑜有跟北市府聯繫，希望今年晚會能在台北市舉辦，而市府當然非常願意，希望盡力把晚會辦好。

而外傳內政部長劉世芳6月28日拜會北市府時有向蔣萬安提到，希望今年的國慶晚會能在台北市舉辦。對此，內政部昨發布新聞稿強調劉世芳拜會北市府期間，並未提出有關國慶晚會的任何建議。

蔣萬安今下午出席113學年度高中以下學校校（園）長布達、宣誓及交接典禮，會前被媒體堵訪，被問到劉世芳是否真的有提出過對國慶晚會的建議，蔣並未多做回應，只回「謝謝」2字就走入會場。

李政軒說，6月28日當天國慶晚會雖非討論主題，但內政部有向市府表達，國慶晚會在台北已是多年之前，期待回到台北市舉辦可以提早準備、順利圓滿。

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