被喊拆樑 謝國樑：尊重不同意見、不要彼此干擾

台灣國理事長陳峻涵（右）與基隆市長謝國樑合照，高喊拆樑行動差你一票。（記者盧賢秀攝）

2024/08/01 16:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天上午到城際轉運站周邊問安，台灣國理事長陳峻涵高喊「拆樑差你一票，大家加油」。謝國樑下午表示，他尊重不同意見的表達，彼此尊重、最好不要彼此干擾，盡量理性、不要造成潛在衝突，雙方在理性和平環境下彼此訴求自己的理念想法。

謝國樑今天早上是第4天直播問安，他今天沒有到基隆火車站，在城際轉運站周邊的公共空間問安、發政策筆記本。陳峻涵上前要求與謝國樑合照，並喊出「拆樑行動差你一票，大家加油！」連喊2次，謝國樑有點尷尬說謝謝就走開。

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謝國樑下午出席模範父親表揚活動，被問到此事時表示，陳理事長上次在前總統馬英九來基隆宣講時也有來，大家表達不同意見他都尊重，希望能遵守法律基本原則，彼此互相尊重，不要有太多衝突，包括罷免團體提出的論述和想法，希望雙方在理性和平環境下，彼此訴求自己的理念和想法。

謝國樑說，他站在路口跟民眾打招呼、發政策文宣，並沒有影響任何人，也不會對不同意見方表達不同意見，希望大家有表達意見的時間和空間，最好不要彼此干擾，對不同意見和指教，他都予以尊重，盡量理性、不要造成潛在衝突。

基隆市長謝國樑表示，尊重不同意見，彼此在和理性和平環境下，訴求自己的理念和想法。（記者盧賢秀攝）

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