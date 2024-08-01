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謝國樑稱被跟蹤 基市綠營議員：市長應回歸市政不要作無謂政治批鬥

謝國樑昨天遭一名穿著拆樑大隊女子尾隨。（擷取自謝國樑臉書）

謝國樑昨天遭一名穿著拆樑大隊女子尾隨。（擷取自謝國樑臉書）

2024/08/01 15:36

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑近日在火車站周邊向民眾問安並進行直播，他自稱昨日在前往吃早餐路上，遭一名身穿「拆樑大隊」衣服的女子跟蹤、騷擾，國民黨指控「民進黨惡罷行徑一條龍」。「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，那是支持者個人行為；民進黨基隆市議員張顥瀚指出，不只謝國樑搞不懂自己為什麼被罷免，連國民黨都不知道該檢討的是自己，市長就該回歸市政，不要作無謂的政治批鬥，只會讓更多市民感到憤怒。

謝國樑今天第4天到火車站附近問候民眾並分送政策筆記本，並在臉書開直播，他稱結束行程後準備要吃早餐時，遭一名身穿「拆樑大隊」衣服的女子跟蹤、騷擾，過程中該女子也不斷呼喊口號，揮舞旗幟。

李晏蓉說，這是支持者個人行為，由於謝國樑過去對於爭議市政的不作為，所以才有民眾到現場表達訴求，也希望謝國樑可以提供更多正當管道能夠與他交換意見，而不是不接受就消音處理。

張顥瀚說，不只謝國樑搞不懂自己為什麼被罷免，連國民黨自身都不知道該檢討的是自己。抹黑、造謠、濫用市政資源維護自身利益，這就是謝國樑到目前為止面對罷免行動的回應，但領納稅人的薪水，到街上作無謂的宣傳行為，這難道是基隆市民樂見的？市長就該回歸市政，不要作無謂的政治批鬥，這只會更多市民感到憤怒。

議員張之豪說，市民表示抗議屬自發的行為，謝國樑若沒有高度與雅量面對，這與市長擁有的權力不成比例。

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